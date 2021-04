Le Groupe MINERAL DESIGN, notamment basé à Saint-Félix (Haute-Savoie) et Maleville (Aveyron), se positionne ainsi comme le n°2 français dans le domaine de la conception, fabrication et vente de plans de travail en pierres naturelles, à destination principalement de l’ameublement sur-mesure de la cuisine, mais également de la salle de bains et plus généralement de l’agencement intérieur.

L’ensemble a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 12 M€ principalement en France, mais également en Suisse, où ce dernier dispose d’une filiale de commercialisation en fort développement.

Opérant sur un marché particulièrement dynamique, MINERAL DESIGN témoigne d’un savoir-faire reconnu et innovant dans l’usinage et le façonnage de matières d’exception (granit, quartz, céramique, marbre…). Le groupe réalise des produits de haute qualité et compte de solides gisements de croissance, qui, combinés à la mise en œuvre de synergies commerciales et industrielles découlant du rapprochement, devraient lui permettre d’atteindre rapidement un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 M€. MINERAL DESIGN entend par ailleurs rester actif en matière de croissance externe dans un marché encore fragmenté, qui se structure progressivement.

Dans ce contexte, l’investissement minoritaire réalisé par InnovaFonds, d’un montant d’environ 3,5 M€, s’inscrit dans le cadre du financement de l’acquisition du Groupe STONE CONCEPT, mais également de l’accompagnement actif d’une accélération du développement du nouvel ensemble. Cette opération, conseillée par ACOM Corporate Finance, est complétée par un financement bancaire.

Olivier Richard, Directeur Associé d’InnovaFonds, souligne : « Nous avons rapidement acquis la conviction que le Groupe MINERAL DESIGN, constitué à l’occasion de cette opération et porté par un management très complémentaire, bénéficie de fondamentaux industriels et commerciaux très solides. Son marché est particulièrement porteur, compte tenu d’une demande croissante pour les matériaux nobles dans l’agencement intérieur, en particulier de la cuisine. Ce sont autant d’atouts qui permettront au nouvel ensemble de connaître une croissance soutenue sur les prochaines années. »

Pour Philippe Boyer et Véronique Verdeil, Dirigeants du Groupe MINERAL DESIGN : « Cette opération avec l’appui d’InnovaFonds est particulièrement structurante, tant pour CBU GRANITS que pour STONE CONCEPT, qui sont extrêmement complémentaires industriellement et commercialement. La taille de ce nouvel ensemble va également nous permettre de mettre en place une organisation enrichie et adaptée à l’ambition de développement du Groupe. »