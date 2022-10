Fondée en 2013 et établie à Madrid, Stratio BD a réussi à se positionner comme fournisseur de solutions logicielles adaptées aux besoins de gestion des données des très grands comptes, plus particulièrement dans le secteur bancaire.

Stratio BD fournit à ses clients des solutions complètes de gestion de leurs données : ingestion, virtualisation, qualité, visualisation & analyse y compris machine learning.

Les solutions de Stratio BD sont tout particulièrement valorisées par les grandes entreprises dans les secteurs de la finance, de la santé et de la grande distribution.

La société a construit une position commerciale de premier plan sur ses marchés historiques, en Espagne et en Amérique latine, et entend désormais utiliser les fonds levés pour financer son expansion commerciale en Europe.

Il s’agit du 10ème investissement d’InfraVia Growth Fund I.

Le produit de Stratio BD permet à ses clients d’agréger leurs données hétérogènes via une couche de virtualisation et d’ingestion automatisée. Cette plateforme permet ensuite aux utilisateurs « métier » (non spécialistes) d’effectuer diverses tâches liées à la qualité des données, à leur conformité et à la mise en production de modèles prédictifs de machine learning sur de très vastes ensembles de données, dans des environnements hybrides et multi-cloud complexes. Cette combinaison de fonctionnalités et de services a récemment été qualifiée de « Data Fabric », un secteur émergent dans lequel Stratio BD a été largement reconnu comme leader par plusieurs analystes dont Gartner et Forrester.

Dans le contexte actuel où la maîtrise et l’utilisation de leurs données sont devenues des avantages concurrentiels pour les grandes entreprises B2C (services financiers, santé, grande distribution et télécommunications), Stratio BD permet de démocratiser l’exploitation de la donnée au sein de l’entreprise en facilitant son utilisation par les métiers là où cette exploitation a longtemps été l’apanage de départements techniques. Par ailleurs, la pression règlementaire, notamment européenne, autour de la conformité et de la confidentialité des données (GDPR et le CCPA) a mis ce sujet au cœur de l’agenda stratégique des grandes entreprises.

Au cours des dix dernières années, Stratio BD s’est appuyée sur sa plate-forme logicielle unique afin de renforcer sa position commerciale sur ses marchés d’origine en Espagne et en Amérique latine, et, plus récemment, au Royaume-Uni et en France. Le produit de cette levée de fonds permettra de tirer parti de cette position et de l’avance technologique de la société pour accélérer son développement en Europe avec l’aide d’Infravia.

Oscar Mendez, PDG de Stratio BD, déclare : « La valeur créée par nos clients avec leurs données en utilisant la plateforme Stratio BD permet aux utilisateurs métiers de décupler leur productivité, en réduisant drastiquement leurs Total Cost of Ownership. Ces cas d’usage donnent raison aux analystes tels que Gartner ou Forrester, et prouvent que le concept de Data Fabric n’est pas seulement une tendance passagère mais une révolution dans la gestion des données. C’est un moment décisif pour Stratio BD, car cette nouvelle levée de fonds, associée au large éventail de ressources que nous offre Infravia, va nous permettre d’accélérer notre expansion internationale tout en continuant à innover pour développer notre plateforme. »

Guillaume Santamaria, Associé chez InfraVia, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à cette équipe de fondateurs car nous pensons qu’elle a construit une position et un produit unique dans ce secteur et qui constituent une base solide pour la future expansion en Europe. Nous sommes impatients d’aider Oscar, Ernesto, Jose Manuel et leur équipe dans leur prochaine étape de croissance et nous mobiliserons l’entièreté de notre réseau, de nos ressources internes et de notre expertise pour ce faire. »

Romain Favrelle, Directeur chez InfraVia, ajoute : « Nous avons été impressionnés par la vision de l’équipe, qui a des années d’avance dans sa compréhension du segment des Data Fabric et a développé une plateforme exceptionnellement avancée capable de générer une valeur considérable pour des clients de premier ordre. Nous sommes très impatients de passer à la phase suivante et de construire, aux côtés des fondateurs, un leader européen. »