Cette extension succède à l’investissement de 70 millions de dollars, mené par Goldman Sachs Asset Management, avec la participation des investisseurs existants HPE Growth et Cinco Capital en avril 2022.

Xempus est un leader de la distribution de polices d’assurance-vie en Europe. Son offre SaaS (Software-as-a-Service) permet aux assureurs, courtiers, agents généraux, entreprises, et aux employés d’acheter et de gérer des contrats collectifs d’assurances retraites, vie, et santé en ligne.

Les clients bénéficient d’une information continue et transparente, d’une interface fluide offrant un accès facile et privilégié à tous les acteurs sur une unique plateforme. Xempus est utilisée par plus de 70,000 entreprises, plus de 20,000 agents d’assurance, plus de 40 courtiers et plus de 30 assureurs. La société emploie plus de 200 personnes avec une présence à Munich (siège social), Berlin et Saarbruecken en Allemagne.

Tobias Wann, PDG de Xempus, indique : « Nous sommes heureux de l’arrivée d’Infravia notre capital. Nous pourrons ainsi bénéficier de son expertise en matière d’assurance et de SaaS afin de consolider notre position comme plateforme leader de la distribution de contrat d’assurance-vie en Europe. »

Malte Dummel, DG & Directeur Financier de Xempus, ajoute : « Cette extension de série D souligne l’attrait de notre modèle, la qualité de notre exécution, ainsi que la force de notre proposition de valeur pour les assureurs, les agents et les entreprises. »

Alban Wyniecki, Associé chez InfraVia, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Xempus, et son équipe, que nous avons identifié comme un leader incontesté en Allemagne et avec un énorme potentiel d’expansion à l’international. Le déficit mondial de financement des retraites s’élève à 400 milliards de dollars. Des plateformes comme Xempus peuvent jouer un rôle déterminant pour combler ce déficit en digitalisant les processus de distribution des polices d’assurance retraite et vie. Xempus permet en effet d’obtenir un gain de productivité pour tous les acteurs : entreprises, employés, courtiers/agents et assureurs. »

Vincent Levita, Fondateur d’InfraVia, conclut « Je suis enthousiaste de cette première transaction sur le marché allemand qui confirme le besoin d’accompagnement des scale-ups européennes afin de créer de grandes entreprises ancrées dans l’économie européenne. InfraVia est particulièrement ravie de participer à la digitalisation du secteur de l’Assurance qui a historiquement soutenu nos activités. »