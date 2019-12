Forte de sa dernière actualité, à savoir la signature d’un projet R&D d’une durée de 2 ans avec la Région Sud, la start-up souhaite faire rentrer au capital des investisseurs intéressés par l’impact des dernières technologies sur la formation, le recrutement & le marché du travail.

Une opportunité à saisir : investir dans une start-up qui crée le marché de l’emploi de demain !

Depuis septembre 2018, MindMatcher réinvente le recrutement & l’évolution professionnelle avec un outil destiné aux recruteurs/marques employeurs mais aussi aux individus : Carto.net. Fort de ces premières expérimentations réussies, la start-up vient de remporter un contrat structurant, dans la lignée de sa stratégie d’utilisation des technologies d’IA et de Blockchain, pour dynamiser et fluidifier le marché de l’emploi. Ce contrat est un projet de Recherche et Développement de 2 ans à destination de la Région Sud.

« Ce projet avec la Région Sud a vocation à prototyper des cas d’usages pour démontrer la puissance de l’intelligence artificielle au service de la mobilité professionnelle, de la valorisation des compétences (notamment pour favoriser l’insertion), de l’impact des offres de formation sur une région et du soutien des TPE/PME dans leur recherche de ressources pour accompagner leur développement. Les cas d’usages seront définis avec les partenaires stratégiques de la région en matière d’emploi et de formation : APEC, Pôle Emploi, Direccte, Missions Locales. La consolidation de notre stratégie et nos perspectives de croissance nous amènent aujourd’hui à ouvrir une partie de notre capital. Nous recherchons des investisseurs motivés à soutenir une start-up comme la nôtre, qui intervient, via les techno les plus prometteuses - IA, Blockchain, Big Data RH ou OpenBadges - sur un marché porteur, celui de l’emploi et de la formation ! » indique Florent André, fondateur de MindMatcher.