Les deux fondateurs, Frédéric Jullien et Bertrand Laffay, sont désormais détenteurs à 100% du capital de la société qu’ils ont fondée en 2008. Infolegale a réussi à s’imposer comme une référence dans l’univers de l’information légale, capitalistique et financière sur les entreprises et leurs dirigeants. Une success story lyonnaise qui s’est construite sur la fiabilité, l’agilité et l’innovation.

Créée en 2008 sous forme de start-up par Frédéric Jullien et Bertrand Laffay, la société lyonnaise Infolegale est la dernière entrante dans l’univers du renseignement financier et commercial, un marché qui a connu à partir de 2005 de profondes mutations.

Avec la restructuration du capital entérinée en début d’année 2021 et la sortie des partenaires qui les ont accompagnés lors des levées de fonds de 2008 et 2010, Infolegale devient la seule société de renseignement commercial indépendante, propriété à 50/50 de ses deux fondateurs.

« La création d’Infolegale est avant tout une aventure humaine et entrepreneuriale », résume le Directeur général et co-fondateur, Bertrand Laffay. « À l’origine, nous sommes arrivés sur un marché déjà mature. Nous avons construit notre développement à partir d’une stratégie faite d’exigence, d’innovation, et de valeurs humaines. Dans chaque tempête, on a su tenir le cap tout en nous adaptant et en gardant la confiance de nos clients. C’est cette agilité qui nous a permis depasser en quelques années du statut de challenger à celui de référence sur notre marché ».

Une croissance organique de près de 20% par an sur les cinq dernières années

Pour 2020, Infolegale table sur un chiffre d’affaires de 7,65 millions d’euros. L’entreprise poursuit sa croissance à un rythme régulier de l’ordre de 20% par an depuis 2016.

Le portefeuille de l’entreprise compte plus de 1300 clients, parmi lesquels figurent de grands groupes, (40% des entreprises françaises du CAC40 en font partie), comme des PME et PMI locales. Un taux de fidélisation élevé (97%) atteste d’une relation de confiance avec ses clients bâtie dans la durée. Jusqu’à essaimer et co-construire, avec certains d’entre eux, des structures spécifiques pour répondre à des problématiques particulières.

Ce modèle a permis à Infolegalede consolider sa position sur son marché.

« Notre plan de développement prévoit un chiffre d’affaires de l’ordre de 15M€ à l’horizon 2025, basé essentiellement sur la croissance organique de l’activité. Pour garder un temps d’avance, nous allons maintenir voire renforcer nos investissements en R&D qui représentent aujourd’hui 15% de notre chiffre d’affaires. Et nous misons beaucoup, en interne, sur l’adhésion et la montée en compétences de nos équipes. C’est une des clés de notre réussite » indique Frédéric Jullien, président et co-fondateur d’Infolegale.

La plus-value d’Infolegale : la production de data

Infolegale produit et agrège des informations pour que les entreprises aient une meilleure connaissance de leurs relations d’affaires et maîtrisent les risques de solvabilité, de fraudeset de mise en conformité.

Dans le premier cas (la production de data), elle consacre des moyens humains, financiers et technologiques à rechercher des données atomisées qui serviront à constituer des bases protégées. Dans le second (l’agrégation de data), elle collecte et compile des données déjà organisées pour les restituer en fonction des besoins de leurs clients. Ses sources sont de nature et d’origines différentes : annonces légales, Registre du commerce et des sociétés, Registre des Paiements et des Contentieux, etc. Elle a surtout mis en place un programme collaboratif exclusif de collecte d’informations sur les entreprises.

Cette spécificité méthodologique lui permet de combiner les technologies les plus innovantes (IA, data scientists), avec des données exclusives produites en interne et des statistiques plus traditionnelles.

Résultat : ses taux de prédiction (notamment sur les défaillances d’entreprises) sont très fiables. Elle peut même adapter ses scorings en fonction de la conjoncture. Ce fut le cas avec l’Indicateur Vigilance Covid-19, développé dès le mois de mars 2020, pour mesurer l’impact de la crise sanitaire sur la solvabilité des clients et fournisseurs.

Principalement centrée sur les entreprises françaises, la société lyonnaise a déjà quelques perspectives à l’international, à travers des partenariats de vente de données. À suivre !