Infoblox Inc. (“Infoblox”), le leader des services réseau gérés et sécurisés dans le cloud, annonce un investissement significatif dans son capital de la part de Warburg Pincus, un grand fonds d’investissements d’envergure mondiale. Vista Equity Partners (“Vista”), également fonds d’investissements spécialisé dans l’informatique et les logiciels d’entreprise, qui avait acquis Infoblox en 2016, conserve sa participation, Warburg Pincus et Vista ayant désormais un poids équivalent dans le capital de la société.

Infoblox est un fournisseur de solutions de cœur de réseau et de cyber sécurité qui permettent aux directions informatiques, aux opérateurs de réseaux et aux responsables de la sécurité d’optimiser et de sécuriser leurs réseaux. Grâce à l’entrée de Warburg Pincus dans son capital, Infoblox pourra accélérer la croissance de sa gamme de produits DDI et continuer à investir dans sa plateforme innovante BloxOne, native dans le cloud, qui simplifie les services réseau et de sécurité pour des environnements hybrides et multi-cloud.

“Les entreprises deviennent de plus en plus distribuées, et le nombre des équipements connectés en réseau connait une croissance exponentielle. En conséquence, les réseaux d’aujourd’hui sont toujours plus complexes,” a déclaré Jesper Andersen, President et CEO d’Infoblox. “L’arrivée de Warburg Pincus va nous aider à renforcer notre gamme de produits DDI, leader du marché, et dans le même temps à accélérer la mise sur le marché de nouvelles solutions réseau et de sécurité gérées dans le cloud, à la fois extensibles, flexibles et sur le modèle ‘as a service’, en complément de notre plate-forme BloxOne. Nous sommes ravis de bénéficier de deux partenaires de long terme qui partagent notre vision.”

Warburg Pincus a investi plus de 20 milliards de $ dans des entreprises high tech depuis sa création, et est un des investisseurs les plus actifs dans les secteurs de l’informatique d’entreprise et des plates-formes basées sur le cloud. Ses principaux investissements comprennent CrowdStrike, Samsara, Avalara, Ant Financial, Trax et Gojek, parmi d’autres. Un de ses principaux centres d’intérêt consiste à soutenir la croissance d’éditeurs de logiciels d’infrastructure, dont récemment BetterCloud et aujourd’hui Infoblox.

“Nous pensons qu’Infoblox est uniquement positionné et possède un extraordinaire potentiel de croissance en raison d’une variété de facteurs dont la prolifération des équipements connectés, la migration vers le cloud, la décentralisation des réseaux d’entreprise, et l’adoption de nouvelles architectures microservices,” a indiqué Chandler Reedy, Managing Director et Head of Late-Stage Technology Investing chez Warburg Pincus.

“La société fournit des solutions DDI d’importance stratégique à certaines des plus grandes entreprises mondiales dans une variété de secteurs,” a ajouté Cary Davis, Managing Director et Head of Infrastructure Software chez Warburg Pincus. “Nous nous réjouissons de travailler avec les équipes Infoblox et Vista pour accompagner l’accélération de la demande pour les produits et services Infoblox.”

Les réseaux d’aujourd’hui exigent des solutions automatisées qui sont modulaires, flexibles, extensibles et capables d’être livrées sur le modèle ‘as a service’ à partir du cloud. Depuis que Vista a acquis Infoblox en 2016, la société a investi significativement dans le développement de sa plate-forme de nouvelle génération BloxOne, native dans le cloud. Cet investissement dans la construction de cette architecture native dans le cloud permet à Infoblox de développer plus rapidement de nouvelles applications Cloud – telles que ses solutions BloxOne DDI et BloxOne Threat Defense – qui peuvent répondre aux besoins et maîtriser la complexité des réseaux sans frontières actuels.

“Chaque organisation et chaque industrie entreprend une certaine forme de transformation digitale, étayée par une infrastructure réseau fiable et protégée qui assure des transferts de données efficaces et sécurisés, et un accès transparent aux applications d’entreprise,” a commenté Monti Saroya, Co-Head of Vista Flagship Fund et Senior Managing Director chez Vista Equity Partners. “Infoblox est depuis longtemps le premier fournisseur de ces services de cœur de réseau, et ses investissements dans une plate-forme native dans le cloud et des solutions gérées dans le cloud garantissent qu’il restera leader de ce marché dans les années à venir. Nous sommes enchantés de nous associer avec Warburg Pincus et de continuer à travailler avec Jesper et l’équipe Infoblox pour fournir à ses clients des solutions innovantes et créatrices de valeur.”

Credit Suisse a servi de conseil financier et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a servi de conseil juridique pour Warburg Pincus. Morgan Stanley & Co. LLC et Qatalyst Partners ont servi de conseil financier côté vente, et Kirkland & Ellis LLP ont servi de conseil juridique côté vente pour Infoblox et Vista Equity Partners.