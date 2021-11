Infobip renforce sa présence sur le marché américain tout en offrant un plus grand réseau de distribution pour les produits et services de Peerless

Infobip, entreprise mondiale de communication cloud et leader en solutions CPaaS, a annoncé aujourd’hui avoir trouvé un accord définitif avec le fournisseur mondial de VoIP Peerless Network, marquant ainsi la quatrième acquisition d’Infobip en moins d’un an. La transaction devrait être finalisée en 2022 et sera financée par une combinaison d’actions Infobip et de liquidités. La direction de Peerless Network transférera une partie de ses avoirs dans le groupe croate.

L’accord étend également la présence d’Infobip aux États-Unis et met sa suite de produits CPaaS à la disposition des clients de Peerless, permettant de fluidifier les échanges tout au long du parcours client.

Lancé en 2008, le portefeuille de Peerless Network offre un ensemble de produits et services novateurs de technologies vocales, comme UCaaS, SIP Trunk SIP, Messaging, API, intégration de MS Teams et autres produits et services de collaboration. Avec son propre réseau vocal national, Peerless Network a acquis la confiance des entreprises, des sociétés du Fortune 500, des leaders mondiaux dans le secteur des opérateurs de réseaux mobiles, de réseaux mobiles virtuels et d’opérateurs longue distance, ainsi que des plus grandes entreprises de services locaux concurrentiels et fournisseurs de services Voix sur IP du pays. Depuis plus de dix ans, Peerless Network fournit des solutions et un service client qui permettent aux entreprises de répondre à tous leurs besoins, où qu’elles se trouvent. Couvrant 93 % de la population américaine, il dispose de plus de 4 500 interconnexions dans 49 États américains et traite 9 milliards de minutes de communications par mois sur plus de 200 marchés.

Cette acquisition s’appuie sur les investissements en cours d’Infobip et sur le rachat du poids lourd américain de la messagerie OpenMarket, clôturé en décembre 2020. Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 a augmenté de 55 % par rapport à l’année précédente, et s’explique par la croissance continue dans les secteurs clés ainsi que par l’acquisition, de 300 millions de dollars, d’OpenMarket, sans oublier les rachats successifs de Shift en avril et du leader mondial des pare-feu SMS, Anam en mai 2021.

En septembre 2021, Infobip a également obtenu - par le biais d’un placement de prêt direct - un financement supplémentaire d’un montant de 500 millions de dollars, conseillé par Morgan Stanley, et mené par des fonds gérés par le Credit Group d’Ares Management Corporation, et des fonds et comptes gérés par BlackRock. Infobip se place ainsi aux côtés d’un groupe exclusif de sociétés technologiques à forte croissance et à forte valeur, utilisant la même structure. Il s’agit du deuxième tour de financement d’Infobip, après l’investissement de 300 millions d’euros de One Equity Partner au second semestre 2020.

Silvio Kuti, PDG d’Infobip, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui donne un coup d’accélérateur de plusieurs années quant à notre stratégie de croissance internationale. Sur le plan financier, stratégique et opérationnel, c’est bien évidemment très positif. Cette acquisition permet également à Infobip de notamment continuer à développer son activité aux États-Unis, en phase avec la stratégie de Peerless Network. Nos clients actuels et futurs bénéficieront d’un accès à la suite la plus complète de logiciels CPaaS en mode SaaS disponible sur le marché et sur une seule et même plateforme. De plus, Peerless viendra considérablement renforcer la proposition « Voix » de l’offre CPaaS d’Infobip. Ensemble, nous offrirons un réseau global, avec des équipes et ressources locales pour servir les entreprises et les clients du monde entier, en nous concentrant avant tout, sur l’expérience client. Nous sommes ravis d’accueillir cette équipe révolutionnaire au sein d’Infobip et les félicitons pour leurs formidables performances. »

En réunissant des solutions complémentaires, les deux entreprises traiteront à elles seules, plus de 30 milliards d’interactions clients mensuelles sur l’ensemble des canaux de communication, dans plus de 190 pays du monde.

John Barnicle, PDG de Peerless Network, a ajouté : « Nous sommes ravis de l’immense opportunité que nous offre cette opération, nous permettant ainsi d’étendre nos services et nos capacités. La combinaison de notre offre « Voix » et des capacités mondiales de messagerie d’Infobip nous prépare véritablement à devenir le leader du marché en plein essor des communications dans le Cloud. Cette acquisition permettra, entre autres, à Peerless Network d’apporter un service complet à ses clients pour leurs besoins internationaux. »

Fondées dans les années 2000, sur des cultures communes avec pour axe central, la participation des employés, les deux entreprises ont connu depuis une forte croissance et se sont montrées innovantes dans leurs approches respectives du marché.

Dans le processus de l’acquisition, le soutien fiscal et financier a été assuré par Ernst & Young (EY). Latham & Watkins LLP a été le conseiller juridique et Regions Securities le conseiller financier d’Infobip. Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Peerless Network et DLA Piper en tant que conseiller juridique.