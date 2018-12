Conformément à la stratégie annoncée en mars 2018, qui consistait à participer à la consolidation du marché dans les pays dans lesquels le Groupe pouvait acquérir une position de leader ou de co-leader, Indigo Group, acteur mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, a conclu aujourd’hui la cession de ses filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en République Tchèque et en Slovaquie à SABA Infraestructuras. La cession prend effet immédiatement pour le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Slovaquie et sera effective dans quelques semaines pour la république Tchèque. L’ensemble de ces filiales représentait moins de 6% de l’EBITDA du Groupe en 2017.

Serge Clémente, Président d’Indigo Group, déclare : « Il s’agit d’un accord important pour Indigo Group, qui montre clairement comment nous allons continuer à développer notre activité. Notre démarche visant à nous concentrer sur les marchés attractifs dans lesquels nous pouvons être leader ou co-leader est un élément clé de notre stratégie à long terme et permet de conforter notre position d’acteur majeur dans la mobilité individuelle à l’échelle globale. »

Cette stratégie a également été mise en œuvre en juin 2018 lorsque Indigo Group a acquis Besix Park NV, acteur majeur du marché du stationnement en Belgique, lui permettant de devenir l’acteur numéro 1 dans le pays en termes de taille du réseau de stationnement.

Indigo Group bénéficie ainsi d’une position de leader dans toutes les régions où elle opère, en Europe, avec une forte présence en France, Belgique, Espagne, Suisse et au Luxembourg, en Amérique du Nord, où le Groupe continue à renforcer sa présence aux Etats-Unis et au Canada, et en Amérique du Sud, avec ses réseaux au Brésil, en Colombie et au Panama. Le Groupe poursuit en parallèle ses discussions avec d’éventuels partenaires pour entrer sur le marché asiatique.

Serge Clémente ajoute : « Indigo continue d’être au cœur de l’évolution de la mobilité individuelle, à la fois par nos réseaux de stationnement en constante évolution et nos services de mobilité numérique. L’ensemble de nos activités fait de nous un partenaire clé pour les villes du monde entier. Cela continuera d’être le cas car les villes optimisent la manière dont leurs citoyens se déplaceront, aujourd’hui et à l’avenir. »

Au-delà de son activité internationale dans le domaine du stationnement, le Groupe continue ainsi à développer son activité de mobilité numérique, qui comprend principalement OPnGO, propriétaire de la plateforme digitale de solutions de stationnement, et INDIGO® weel, qui propose des vélos et cyclomoteurs électriques partagés, service désormais présent dans sept villes européennes.