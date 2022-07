Impress - la chaîne d’orthodontie de nouvelle génération axée sur la technologie prévoit de continuer à étendre ses activités à travers le monde dans sa mission de digitalisation de l’expérience orthodontique pour les patients.

Le tour de financement a bénéficié du soutien de LBO France, Norgine Ventures et Claret Capital Partners. Les investisseurs existants TA Ventures, Uniqa Ventures et Nickleby Capital ont également participé à ce tour de table.

Impress, le leader européen du secteur de l’orthodontie, a annoncé aujourd’hui un tour de table de série B de 125 millions de dollars. La première clôture de 100MM a été faite cette semaine, aidant à propulser l’expansion de la société sur de nouveaux marchés ainsi qu’à cimenter la position #1 sur les marchés existants. La Société est sur la bonne voie pour effectuer la deuxième clôture de 25 M$ dans les 60 jours. Impress a complètement redessiné l’industrie des alignements invisibles en construisant une clinique d’orthodontie hybride, axée sur la technologie. Un virage que l’industrie des gouttières transparentes n’a pas su prendre jusqu’à présent.

Impress a été fondée en 2019 à Barcelone par le célèbre orthodontiste Dr Khaled Kasem et les entrepreneurs Diliara et Vladimir Lupenko, avec l’idée de combiner le meilleur de la tradition orthodontique avec la technologie la plus innovante du secteur.

En seulement 3 ans, Impress est devenu la marque numéro un et le leader de sa catégorie en Europe. La société compte déjà plus de 130 cliniques dans 8 pays différents, dont tous les marchés stratégiques : Espagne, Italie, Allemagne, France et Royaume-Uni, créant un modèle commercial unique et évolutif avec une base solide de succès prouvé.

Le siège social d’Impress se trouve à Barcelone, et l’entreprise dispose d’une équipe mondiale de 1.000 employés, dont 500 sont des professionnels médicaux spécialisés dans l’orthodontie.

La technologie est l’un des principaux piliers d’Impress. La marque d’orthodontie numérique dispose d’un réseau croissant de cliniques hybrides qui s’appuie sur une équipe clinique de premier plan et une technologie intégrée verticalement (logiciel de planification des traitements breveté et application de suivi des traitements pilotée par l’IA, la meilleure de sa catégorie). Récemment, Impress a également mis en service l’une des plus grandes installations européennes de R&D et de production de gouttières transparentes.

Alors que les modèles Direct-to-Consumer perdent en crédibilité, Impress a parié sur le modèle hybride ayant ses propres cliniques d’orthodontie équipées de technologies depuis le tout début. Cela a conduit à des taux de conversion des ventes parmi les meilleures du secteur, à une expérience client exceptionnelle (NPS 84) et aux meilleurs résultats cliniques de sa catégorie, le tout grâce à une pile technologique de plus en plus difficile à reproduire de jour en jour. Malgré le fait que l’entreprise ait été fondée il y a seulement 3 ans, 80% des cliniques sont déjà rentables et affichent une très forte croissance.

« Nous avons créé une expérience orthodontique absolument nouvelle alimentée par la technologie. Tous les processus sont entièrement numérisés grâce au produit et au logiciel Impress. Cet accomplissement n’aurait pas été possible sans un contact étroit entre nos patients et l’équipe médicale, car c’est la seule façon de comprendre leurs besoins et leurs attentes », déclare Diliara Lupenko, cofondatrice et COO d’Impress.

Impress a développé une application mobile pour offrir une expérience client exceptionnelle chaque fois que ses patients le souhaitent. Avec l’utilisation de l’application, Impress peut mettre en relation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ses patients avec ses médecins, effectuer des scans à distance, prendre des rendez-vous à travers son portefeuille de cliniques et référer leurs amis et leur famille à Impress. Plus récemment, Impress a introduit un nouvel abonnement payant pour fournir aux clients actuels et non Impress des services de soins bucco-dentaires post-traitement tels que des procédures médicales, des contrôles et des consultations de l’équipe d’experts en orthodontie. Au cours du premier mois suivant le lancement, Impress a déjà intégré 1 000 patients, tandis qu’il est prévu de vendre 20 000 abonnements au cours des 12 prochains mois. Deux niveaux d’abonnement sont maintenant disponibles à partir de 12,5 € /mois.

Le nouveau financement sera utilisé pour poursuivre l’expansion en Europe (organique et fusions & acquisitions), de nouveaux investissements dans la technologie et l’extension de l’installation de production interne. « Nous construisons le leader mondial de l’orthodontie de nouvelle génération », souligne Lupenko.

Valéry Huot, Partner Head of Venture chez LBO France, a déclaré : « Impress bouleverse le marché de l’orthodontie tout en maintenant l’excellence médicale et la prise en charge des patients au plus haut niveau. Nous sommes ravis de rejoindre l’actionnariat d’Impress et de contribuer à sa fantastique expansion. »

Peter Stein, président exécutif de Norgine Ventures, a déclaré : "Nous sommes ravis par notre investissement dans Impress. Le marché des gouttières invisibles représente une opportunité de croissance attractive. Avec cet investissement, nous soutenons une entreprise qui, depuis sa création en 2019, a connu une croissance et une expansion géographique importantes, avec une offre différenciée axée sur la qualité des soins, le parcours du patient et l’efficacité opérationnelle, et qui est bien positionnée pour poursuivre sa croissance et conquérir une part importante du marché."