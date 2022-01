La société de gestion d’actifs immobiliers Theoreim clôture son premier exercice en année pleine avec un encours de 150 millions d’euros.

La société de gestion a collecté 140 millions d’euros au titre de l’exercice 2021 sur ses deux fonds d’investissement (SC Pythagore, lancé en décembre 2020 et FPS Newton, créé début 2021), portant ainsi ses encours à 150 millions€. Les produits sont éligibles à l’assurance-vie française pour Pythagore et en direct à partir de 100 000€ mais également dans l’assurance-vie luxembourgeoise pour FPS Newton.

La SC Pythagore, unité de compte immobilière référencée chez trois assureurs-vie en 2021, termine cette 1ère année avec une performance de 3,63%.

Deux nouveaux assureurs ont référencé la SC Pythagore en toute fin d’année, renforçant ainsi l’accessibilité du produit aux épargnants.

Ce véhicule, sans frais d’entrée, construit en multigestion et en totale architecture ouverte, donne accès à ses investisseurs à un portefeuille immobilier diversifié, tant d’un point de vue géographique que sectoriel, mais également au niveau du style de gestion.

« L’accueil réservé à la SC Pythagore par nos partenaires distributeurs et assureurs démontre la pertinence de l’offre de gestion sur-mesure offerte par Theoreim. Nous entamons 2022 avec la volonté de poursuivre le développement de Theoreim et de nos produits, afin de proposer une offre plus complète à nos clients et à nos partenaires. » commente Romain Welsch, Président de Theoreim.

Le FPS Newton, fonds destiné à une clientèle premium, a quant à lui intégré l’offre de cinq compagnies Luxembourgeoises, en recherche de Fonds immobiliers disposant d’un bon niveau de diversification.

« FPS Newton est également un fonds en multigestion structuré pour des investisseurs ayant pour objectif la diversification de leur patrimoine dans l’immobilier et recherchant une plus-value sur le long terme, tout en disposant de flexibilité. La fiscalité flat tax sur un fonds immobilier accessible en direct a particulièrement séduit les clients auxquels nous avions dédié ce produit. », précise Gaëlla Hellegouarch, Directrice Générale de Theoreim.