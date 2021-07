Amélioration de l’expérience investisseur, réduction des risques opérationnels, gains de productivité et d’efficacité pour tous les acteurs… les avantages de la plateforme Iznes sont nombreux. Iznes, plateforme de souscriptions / rachats de parts d’OPC via la technologie Blockchain lancée en 2018 par un consortium de sociétés de gestion démontre sa capacité d’innovation dans le domaine des produits immobiliers, restés jusqu’à présent relativement à l’écart de cette révolution technologique.

Pour Christophe Lepitre, Président d’IZNES “Nous affichons de grandes ambitions sur le segment immobilier et sommes convaincus que la technologie blockchain sous-jacente va révolutionner le secteur de la gestion d’actifs dans son ensemble. Avec ce nouveau succès, nous espérons convaincre de nombreux acteurs de franchir le pas”.

Pour François Deltour, Directeur Général d’Arkéa IS : “Comme l’ensemble du secteur du non-côté, la gestion d’actifs immobiliers fonctionne encore avec de nombreux processus manuels qu’il s’agit de digitaliser et d’automatiser au bénéfice des investisseurs et des sociétés de gestion. Nous sommes très fiers que la SCI Silver Avenir - produit d’Arkéa Investment Services - ait été le premier support immobilier onboardé sur la plateforme Iznes. Convaincus depuis longtemps déjà du potentiel de telles plateformes, nous prouvons à nouveau notre capacité à accompagner les évolutions technologiques du secteur de l’asset management. ”

Pour Rémi Cuinat, Directeur des actifs en unités de compte chez Generali “Generali se veut un acteur innovant dans son industrie, et le prouve avec cette souscription via la plateforme IZNES, qui apporte de nombreux avantages pour les assureurs et les distributeurs de fonds : coûts, délais, désintermédiation, sécurité… cela constitue un atout indéniable pour le développement de notre société, au service de tous nos clients.”