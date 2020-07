Le nouvel emprunt obligataire d’Iliad porte sur un montant de 650 millions d’euros. Les obligations ont une maturité de 6 ans et leur coupon est de 2,375 % par an. Elles sont cotées depuis le 17 juin 2020 sur la Bourse du Luxembourg.

Le produit net de l’émission des obligations sera utilisé par Iliad pour les besoins généraux du Groupe.

Linklaters a conseillé Iliad sur son nouvel emprunt. L’équipe qui conseillait Iliad en marchés de capitaux était composée de Véronique Delaittre, associée, Clément Moine, collaborateur senior, et Batoul Laanani, collaboratrice.

Clifford Chance conseillait le syndicat bancaire composé de BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial S.A., HSBC France, ING Bank N.V., Belgian Branch, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Natixis, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH, Société Générale et UniCredit Bank AG avec Cédric Burford, associé, et Jessica Hadid et Baya Hariche, collaboratrices.