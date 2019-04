Cette nouvelle source de financements devra contribuer au programme d’investissements ambitieux de 16,5 milliards d’euros engagé par l’autorité organisatrice des transports et des mobilités durables d’Île-de-France sur la période 2019-2025. Ces investissements massifs permettront de répondre aux besoins quotidiens des Franciliens de se déplacer de manière plus confortable, plus écologique, plus rapide, plus sûre, plus accessible et plus moderne.

Le 5 avril, Île-de-France Mobilités a lancé sa première émission obligataire avec succès pour un montant de 500 millions d’euros sur 15 ans, à un taux de 1,122% (soit OAT + 34 points de base). La transaction a été conjointement menée par HSBC, Natixis et Société Générale CIB.

Les investisseurs ont apprécié la qualité de crédit d’Ile-de-France Mobilités comme en témoignent :

le taux de souscription très élevé : le livre d’ordres a été clos avec 2 313 M€ de demandes, soit un taux de couverture de 4,6 ;

leur nombre : 72 investisseurs ont finalement participé à l’opération ;

la diversité des investisseurs :

de par leur typologie : 65% d’assureurs, 20% d’asset managers, 8% de banques, 7% d’institutions officielles ;

et leur répartition géographique : principalement européenne (France 57% ; Allemagne 25% ; autres pays européens 12%) mais aussi asiatique (6%).

En amont de cette émission, Île-de-France Mobilités est allée à la rencontre d’investisseurs en Allemagne, aux Pays-Bas ainsi qu’à Paris.

Île-de-France Mobilités a fait le choix stratégique de diversifier ses financeurs en sollicitant de nouveaux investisseurs pour assurer la levée des fonds nécessaires pour les investissements prévus d’ici à 2025 et optimiser la gestion de sa dette. Le succès de cette émission inaugurale témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité et le modèle financiers d’Île-de-France Mobilités.

Les acquisitions de matériel roulant pour les nouvelles lignes, le renouvellement et la rénovation des rames de trains régionaux, de métros et de tramways sont actuellement en cours. Ces investissements constituent la majeure partie des investissements d’Ile-de-France Mobilités sur les années à venir (près de 70%). Ce renouvellement du matériel roulant ferré s’accompagne d’un plan d’investissement ambitieux dans la transition énergétique à travers l’acquisition de bus propres, de projets de développement de la qualité de service pour les voyageurs incluant la mise en accessibilité des gares SNCF et la dématérialisation des titres de transports, mais aussi le développement de l’information voyageurs à tous les niveaux. Ce plan d’investissements correspond en effet à 16,5 milliards d’euros d’ici et 2025.

Cette émission obligataire est la première du programme EMTN d’un montant maximal de 5 milliards d’euros prévu par Île-de-France Mobilités.