Le total des fonds récoltés par Icertis s’élève aujourd’hui à 280 millions de dollars, avec un nouveau financement permettant de presque tripler la valorisation depuis la série E de juillet 2019. Ce nouveau tour de table a été mené par l’investisseur existant B Capital Group, avec la participation de Greycroft, Meritech Capital Partners, Premji Invest, PSP Growth et e.ventures. La société utilisera ce financement pour investir dans l’accélération du développement de l’IA et de la blockchain, dans le développement de ses ventes et de ses campagnes marketing, ainsi que dans l’expansion de son réseau de partenaires au niveau mondial.

En parallèle, Icertis a intégré deux dirigeants renommés à son Conseil d’Administration. Les nouvelles directrices indépendantes : Penny Pritzker, fondatrice et présidente de PSP Partners, ancienne secrétaire au commerce des États-Unis dans l’administration Obama, et Karyn Smith, conseillère juridique principale chez Twilio, Inc. permettront ainsi d’apporter de nouvelles perspectives alors que les activités d’Icertis continuent de se développer rapidement.

Le CLM émerge comme « la » plateforme d’intelligence des dirigeants

Malgré la COVID-19, Icertis maintient une courbe de croissance en hausse. Celle-ci souligne donc le rôle crucial des contrats - comme système d’enregistrement unique de confiance pour TOUS les droits et obligations commerciaux, opérationnels et légaux d’une entreprise -, ainsi que l’importance de la CLM, une nouvelle intelligence incontournable pour les dirigeants prospères. Icertis s’impose comme leader incontesté du marché grâce à sa plateforme Icertis Contract Intelligence (ICI) qui numérise le processus contractuel, extrait uniquement les données critiques, structurées et non structurées, les connecte aux systèmes opérationnels, et exploite la puissance de l’IA pour s’assurer que l’intention de chaque contrat est pleinement réalisée.

"Icertis a développé une plateforme d’intelligence contractuelle essentielle qui permet aux entreprises de numériser les contrats et de générer des renseignements commerciaux exploitables à partir de ces documents, en utilisant l’IA. Les plus grandes entreprises du monde, tous secteurs confondus, font confiance à Icertis pour extraire la valeur de leurs contrats", a déclaré Kabir Narang, associé fondateur du groupe B Capital. "Chez B Capital, nous nous intéressons aux éditeurs de logiciels d’entreprise de premier plan qui numérisent les flux de travail analogiques traditionnels en favorisant la collaboration et en apportant une réelle valeur ajoutée aux entreprises. Nous sommes donc ravis d’approfondir notre relation avec Icertis et avons hâte de continuer à travailler avec leur équipe talenteuse alors qu’ils développent LA plateforme d’intelligence contractuelle pour le monde entier. "

La CLM est l’une des catégories de logiciels d’entreprise présentant la plus forte croissance. Elle est en effet de plus en plus reconnue comme un véritable avantage concurrentiel universel et essentiel pour les entreprises de toutes tailles, de tous secteurs d’activités et de toutes zones géographiques. Avec un potentiel de marché de plus de 20 milliards de dollars*, la gestion de cycle de vie de contrats assure un taux de croissance de plus de 35% d’une année sur l’autre. Grâce à sa vision audacieuse et à ses performances en matière d’exécution, Icertis est devenu le leader incontesté de cette vaste catégorie émergente d’entreprises SaaS. En plus de sa dynamique commerciale actuelle, Icertis a récemment été nommé leader incontesté de la catégorie CLM dans The Forrester Wave™ : Contract Lifecycle Management For All Contracts, Q1 2021.

« Avoir transformer la CLM en une catégorie de logiciels essentiels est extrêmement satisfaisant pour nous », a déclaré Samir Bodas, PDG et cofondateur d’Icertis. « Alors que notre entreprise et notre marché entrent dans une nouvelle phase de croissance avec la clôture de cette levée de fonds, Monish et moi-même sommes ravis d’accueillir Penny et Karyn dans l’équipe Icertis. Nous avons désormais toutes les cartes en main pour asseoir notre positionnement de leader et atteindre notre objectif de transformation des processus contractuels - et ce n’est que le début ».

Un conseil d’administration renforcé

Penny Pritzker est une entrepreneure accomplie devenue une véritable leader, fondatrice et présidente de PSP Partners et de ses filiales, Pritzker Realty Group, PSP Capital et PSP Growth. De 2013 à 2017, elle a occupé le poste de Secrétaire au Commerce au sein de l’administration Obama. Penny est également une philanthrope, co-fondatrice de la Pritzker Traubert Foundation, une fondation privée visant à favoriser les opportunités économiques pour les familles de Chicago. Elle apporte sa passion pour la diversité et sa volonté de construire une économie plus inclusive à chaque projet et entreprise qu’elle soutient. De plus, elle est consultante auprès du conseil d’administration d’Icertis depuis 2018.

« D’après mon expérience dans le monde des entreprises ainsi qu’au sein du gouvernement en tant que secrétaire au commerce, l’intelligence des contrats est aujourd’hui incontournable et j’apprécie particulièrement l’approche d’Icertis à ce sujet », a déclaré Penny Pritzker. « Ma participation au conseil consultatif d’Icertis au cours des dernières années m’a permis de renforcer le leadership d’Icertis sur un marché mondial massif et en pleine croissance, avec une excellente équipe de dirigeants intelligents et dévoués qui s’engagent à respecter des valeurs solides et à bâtir une culture d’excellence. Je crois donc fermement à une belle croissance pour Icertis ».

Karyn Smith est Conseillère juridique, Responsable de la conformité et Secrétaire générale de Twilio Inc. – une plateforme de communication dans le cloud. Elle dispose de plus de 25 années d’expérience dans des entreprises technologiques innovantes à forte croissance, notamment en dirigeant Zynga, Inc. et Twilio, lors de leurs introductions en bourse respectives en 2011 et 2016. Karyn a notamment contribué à la croissance exponentielle de Twilio, étant la première avocate de la société à diriger une équipe mondiale de plus de 90 personnes. Elle était également modératrice et membre du conseil d’administration pendant plus de 25 ans, ce qui lui permettra alors d’apporter à celui d’Icertis ses compétences en matière d’introduction en bourse, de gouvernance d’entreprise, de fusions et acquisitions et de gestion des risques.

« En tant qu’avocate et chef d’entreprise, j’ai eu l’occasion de guider de nombreuses entreprises vers une croissance rapide et un fort développement mondial, tout en gérant les risques et en assurant la conformité. Je sais d’expérience comment la transformation digitale des contrats peut profiter aux entreprises », a déclaré Karyn Smith. « Les directeurs juridiques et de chaque département se tourneront de plus en plus vers leur système CLM pour renforcer les relations clés, répondre aux nouvelles opportunités et avoir la visibilité nécessaire sur les fournisseurs et les accords exigés par le marché actuel. Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec Samir et le reste du conseil d’administration, et j’ai hâte de mettre à profit mon expérience pour aider l’équipe d’Icertis à poursuivre le développement de cette plateforme mondiale de gestion de contrats ».