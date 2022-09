En 2021, MON PRINT a généré un chiffre d’affaires annuel net s’élevant à 9,4 millions de couronnes danoises et un EBIT de 0,7 million de couronnes danoises. Le Groupe prévoit au titre de 2022 une croissance du chiffre d’affaires annuel de MON PRINT légèrement supérieure à 10% et une amélioration significative de sa marge d’EBIT. Le prix d’achat s’élève à 0,7 million d’euros, et pourra faire l’objet de compléments de prix dépendant des résultats de 2022 et 2023 de MON PRINT.

Cyril Calvignac, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir au sein du Groupe un acteur reconnu au Danemark et en Europe du Nord, renforçant notre positionnement dans cette région. Cette acquisition s’inscrit dans la poursuite du déploiement de notre stratégie de croissance externe ambitieuse, comme annoncé à l’occasion de notre introduction en bourse, visant à consolider notre leadership mondial dans la distribution de circuits imprimés via désormais 29 filiales à travers le monde. Cette opération stratégique nous permet d’offrir une grande proximité à nos clients industriels en nous alliant à un acteur local, garant d’une qualité de service élevée. C’est avec enthousiasme que nous partagerons désormais notre savoir-faire avec MON PRINT qui bénéficiera de la gamme complète de services à forte valeur ajoutée du Groupe ICAPE. Nous sommes confiants pour réaliser plusieurs autres acquisitions d’ici la fin de l’année, avec comme toujours le même objectif de génération de synergies commerciales et achats, conformément à nos objectifs de croissance rentable. »

Fondé en 1965, MON PRINT est un fournisseur danois spécialisé dans les circuits imprimés, qui propose une large gamme de solutions à forte valeur ajoutée. MON PRINT fournit en particulier des services de très haut niveau à ses clients dans les domaines du médical, des télécommunications, de l’industrie et du commerce.

Disposant désormais de l’ensemble de la plateforme du Groupe ICAPE, comprenant notamment le sourcing, les achats, la qualité, le laboratoire et le service client, ainsi que de son réseau de 75 usines partenaires principalement situés en Chine, MON PRINT sera en mesure d’offrir davantage de services à ses clients, d’accroître ses volumes et ainsi d’augmenter sa croissance rentable.

La consolidation de cette acquisition se fera à compter du 1er janvier 2022, celle-ci étant entièrement financée par Icape Holding en numéraire. Afin de faire bénéficier MON PRINT de la puissance de la marque ICAPE, la nouvelle entité sera baptisée ICAPE DENMARK et sera intégrée en tant que filiale d’Icape Holding.