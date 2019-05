Au terme de l’opération, qui a vu la sortie du tour de table de SETL, la société créatrice de la technologie blockchain d’IZNES, ces six sociétés de gestion – OFI AM, Arkéa IS, Groupama AM, La Banque Postale AM, La Financière de l’Echiquier et Lyxor Asset Management – détiennent l’intégralité du capital de la plateforme et renouvellent ainsi leur confiance dans le projet.

Cette opération renforce IZNES et lui donne les moyens nécessaires à son développement international. IZNES rachète notamment la propriété intellectuelle de sa plateforme, recrute l’équipe de SETL qui a conçu le produit et internalise ses développements informatiques. IZNES continue par ailleurs de bénéficier d’une licence d’utilisation de la technologie Blockchain de SETL.

Depuis son lancement opérationnel en mars 2019, la solution IZNES rencontre un vif succès et affiche plus d’1 milliard d’euros d’encours sous registre en Mai 2019. Ce succès repose aussi sur la capacité d’IZNES à s’intégrer dans l’écosystème des Asset Servicers

IZNES poursuit son développement en France et au Luxembourg en tant que plateforme régulée et travaille activement à l’élargissement de sa communauté de sociétés de gestion.