IZICAP, éditeur d’une plateforme en mode SaaS permettant de récolter, d’analyser et de valoriser les données de paiement au service du commerce de proximité, annonce ce jour une levée de fonds de 6 millions d’euros auprès de Seventure Partners et d’Entrepreneur Venture. [1]

Financer ses ambitions européennes

Cette levée va permettre à IZICAP de continuer son expansion à l’échelle européenne et de recruter une centaine de personnes sur 18 mois pour renforcer son équipe (40 personnes à ce jour).

IZICAP édite une plateforme en mode SaaS permettant aux réseaux bancaires d’apporter de nouveaux services à valeur ajoutée à leurs clients. Ainsi, en récoltant, analysant et valorisant les données de paiement, IZICAP offre une opportunité unique aux commerces de proximité de bénéficier d’un outil de marketing et de fidélisation performant pour augmenter leurs ventes. IZICAP permet ainsi de transformer la carte de paiement en carte de fidélité et de digitaliser le commerce de proximité.

IZICAP, qui compte déjà parmi ses clients le Crédit Agricole, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, TOP 3 des réseaux bancaires de proximité, déploie sa solution dans toute l’Europe.

« Nous sommes très fiers d’être accompagnés par Seventure Partners et Entrepreneur Venture », commente Reda El Mejjad, co-Fondateur et Président d’IZICAP. « Notre solution technologique et ses services associés permettent au commerce de proximité de bénéficier d’un outil de fidélisation et de marketing digital tout aussi puissant que ceux utilisés par le commerce organisé. Intégrée aux catalogues de services des banques, notre solution offre également aux réseaux bancaires la possibilité de renforcer la relation de proximité avec leurs clients commerçants et leur permet d’augmenter leur chiffre d’affaires ».

« Nous sommes très heureux d’accompagner IZICAP dans son expansion », ajoute David Manjarrès, Directeur du département Technologies du Digital de Seventure Partners. « Cet investissement correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement toujours très ciblée dans les technologies digitales et notamment les Fintech. IZICAP a su développer une technologie extrêmement puissante permettant de valoriser les données de paiement qui a selon nous une vraie longueur d’avance sur la concurrence au niveau européen. »

« Nous avons été impressionnés par la complémentarité et la vision de l’équipe des fondateurs d’IZICAP », ajoute Marouane BAHRI, Investment Director chez Entrepreneur Venture. « Ils ont su convaincre les plus importants réseaux bancaires en France d’intégrer leur solution pour enrichir leur offre de paiement, afin d’en faire un outil unique et puissant de fidélité, accessible à tous. Nous avons décidé de les accompagner dans leur phase de déploiement national accéléré, avec l’ambition de conquérir plusieurs nouveaux territoires européens dans les 24 mois. »

IZICAP agit comme tiers de confiance et bénéficie de la certification PCI-DSS. Les solutions IZICAP sont proposées en partenariat avec les banques et les acteurs de la monétique. « En transformant le Big Data des données de paiement en informations intelligibles et intelligentes, nous permettons à l’industrie bancaire de créer de la valeur et d’apporter une expertise essentielle aux commerces de proximité » conclut Reda El Mejjad.

L’opération a été menée par 66NTH.