En décembre 2019, IXO PRIVATE EQUITY et Bpifrance décidaient d’accompagner les managers de reprise dans l’opération visant à acquérir, via la société-mère F.M.G, l’entreprise TRANSPORTS MURIEGALOPIN (T.M.G) présente sur le créneau du transport spécialisé à travers ses sites de SIX FOURS LES PLAGES (F-83) et de BOURGES F-18).

Moins de 18 mois après cette acquisition, les investisseurs ont accompagné les repreneurs dans une première opération de croissance externe avec le rachat de la société MISSION SAS. Menée à bien courant juillet 2021, ce rachat est destiné avant tout à conforter la place de la société T.M.G sur son marché de niche.

Une reprise réussie

Le nouveau management s’attacha immédiatement à recentrer l’activité de la société T.M.G sur ses métiers d’origine soit le transport sécurisé de produits sensibles et/ou dangereux : « Nous avions fixé un délai de 12 mois pour rétablir puis consolider la place de l’entreprise sur son marché et y sommes parvenus en dépit de la crise sanitaire. Notre activité a certes été ralentie mais en cette période très délicate, il nous a été très appréciable de ressentir la proximité de nos actionnaires IXO PRIVATE EQUITY et Bpifrance avec lesquels nous avons échangé de manière quasi-hebdomadaire » se félicitent Jean-Philippe GAY-LABARGE et Raphaël MAUPOU, respectivement Président et Directeur Général de la société.

Une première opération de croissance externe

Après cette première étape de consolidation, la société T.M.G pouvait dès lors aborder une nouvelle phase de développement par une première croissance externe conclue dès l’été 2021 à travers la reprise de l’intégralité du capital de la société MISSION SAS réalisant un CA de € 2,5 millions sur le créneau du transport sensible, urgent et/ou caractère exceptionnel avec laquelle la société T.M.G avait déjà tissé des liens de réciprocité.

La société MISSION est implantée à quelques encablures seulement d’un site T.M.G, dispose d’une superficie de 5.000 m²d’entrepôts flambants neufs dont une large partie est déjà utilisée par des clients T.M.G. Ce rapprochement permet au groupe d’accueillir 18 nouveaux salariés bénéficiant de toutes les autorisations nécessaires tout en disposant de 14 moteurs et 18 remorques supplémentaires venant en complément aux 150 véhicules du périmètre historique.

Des services complémentaires offerts sur les marchés historiques du groupe

Bien qu’il ait été décidé que les marques T.M.G et MISSION restent distinctes, cette opération illustre une stratégie basée sur la diversification des services offerts à la clientèle historique du groupe qui se voit désormais proposer des prestations nouvelles en matière de stockage, de transports urgents à caractère exceptionnel ou non outre, bien évidemment, le transport sécurisé de la matière sensible.

Il est donc clair que le développement du groupe est guidé par une stratégie dite de « build-up » - plusieurs autres acquisitions potentielles sur le territoire européen étant à l’étude - tout comme d’ailleurs bon nombre d’entreprises relevant du portefeuille d’IXO PRIVATE EQUITY et de Bpifrance.

« Nous sommes ravis de constater la rapidité avec laquelle le nouveau management a su rétablir puis renforcer la position de leader de T.M.G tout en engageant une phase résolue de croissance externe. L’acquisition de la société MISSION n’est qu’un début et les managers du groupe savent disposer de tout notre soutien pour les opérations à venir » précise Violaine MAHIER, directrice de participations chez IXO PRIVATE EQUITY.