IXIOS Asset Management, une société de gestion d’actifs du Groupe Exane, et MyFunds Office, Third Party Marketer spécialisé dans la distribution externe de fonds (avec plus de 3Md€ collecté auprès de conseillers en gestion de patrimoine et d’investisseurs institutionnels), viennent de conclure à un accord de commercialisation. Celui-ci permettra à l’équipe commerciale de MyFunds Office d’assurer la promotion de cette stratégie thématique d’actions internationales auprès de CGP et de CGPI, en France.

Une offre thématique de haute conviction et unique par rapport à notre gamme existante

Notre clientèle de conseillers en gestion de patrimoine a désormais accès à cette stratégie spécifique qui investit dans des sociétés minières aurifères internationales de qualité. Elle pourra ainsi profiter intégralement de son effet de diversification.

En effet, l’or constitue un actif de couverture efficace contre une perturbation majeure des marchés, entraînant une "fuite en avant" dans l’interventionnisme des banques centrales et une forte volatilité des changes. L’or présente également de nombreuses caractéristiques uniques en tant qu’actif ayant un historique de génération de valeur non-corrélé. Enfin, l’or sert à compenser ou à réduire l’impact sur les portefeuilles d’une correction sur les marchés obligataires et actions à l’échelle mondiale.

Dans un contexte de marché singulier comme celui d’aujourd’hui, le fonds IXIOS Gold bénéficie directement de la faiblesse des taux d’intérêt réels et protège d’une défaillance systémique du système financier. De plus, les valeurs aurifères offrent un effet de levier naturel sur les cours de l’or et permettent de facto de maximiser sa diversification.

Le fonds IXIOS Gold offre un positionnement unique comparé aux nombreux ETF sur cette thématique, au travers de son processus de sélection rigoureux en matière de valorisation. Il a aussi l’avantage d’offrir une plus faible dispersion des valeurs.

« Nous sommes très impatients de pouvoir proposer à nos partenaires CGP un tel support de diversification » déclare Marc Rugel, Sales Manager de MyFunds Office.

« Le succès du lancement d’Ixios Gold auprès de la clientèle cœur d’Exane Derivatives nous a encouragé à compléter nos canaux de distribution à destination des CGP en France. La stratégie d’Ixios Gold devrait permettre à cette clientèle de compléter leur offre avec un fonds largement diversifiant » a complété Vincent Jarcsek, responsable de la Structuration d’Exane Derivatives.

En ce début d’année 2021, la taille du fonds atteint presque 200 millions d’euros et il a réalisé une collecte de plus de 50 millions d’euros sur l’année 2020.