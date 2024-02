Diplômé de l’école Polytechnique, de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, et anciennement Senior Data Scientist chez Advestis (Groupe Mazars), Perceval Desforges devient Senior Portfolio Quantitative Researcher d’IVO Capital Partners. Le périmètre de ses fonctions englobe également le rôle d’investment Risk manager, son recrutement s’inscrit dans la dynamique de croissance de la société et de structuration des équipes, dans la ligne des recrutements réalisés en 2023.

La société de gestion française et indépendante, IVO Capital Partners, développe depuis sa création en 2012, une expertise fondée sur des univers d’investissement riches en informations car larges, hétérogènes et techniques. Au-delà de la modélisation des risques, une partie sensible des attributions de Perceval consistera à développer et enrichir des outils de calcul des risques et des méthodes d’analyse des données adaptées à ses univers d’investissement spécifiques et exigeants.

Une approche exigeante et scientifique de la gestion

Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, et de l’Ecole Polytechnique où il a également enseigné en parallèle de l’obtention de son Doctorat en Physique en 2021, Perceval Desforges dispose d’un bagage technique pointu et pluridisciplinaire et d’un parcours aussi bien dans la data science que le conseil en finance. Fort d’une double expérience dans le monde de la Recherche comme en entreprise, il a précédemment exercé en tant que Senior Data Scientist au sein d’Advestis (acquis par Mazars), où il a notamment développé des modèles de machine learning pour la prédiction de rendements d’action, et mis en place des pipelines de données pour l’automatisation du calcul de l’attribution de performance.

“Perceval dispose d’un profil rare qui allie expérience académique d’excellence et expériences en entreprise dans des disciplines devenues incontournables dans le secteur. Investir sur les marchés financiers nécessite un équilibre entre modestie et confiance pour être en capacité de décision. Perceval façonne des outils permettant de préserver et améliorer cet équilibre en individualisant les investissements tout en maintenant une analyse globale du portefeuille. IVO Capital entend pleinement participer à l’évolution technologique de son industrie. Le profil de Perceval va y contribuer en créant un pont générationnel et technologique pour nous permettre de progresser ensemble. La formalisation de notre collaboration avec Perceval initiée depuis près d’un an et ayant déjà apporté satisfaction et épanouissement mutuels, nous réjouit pleinement.” indique Michael Israel - Président et cofondateur d’IVO Capital Partners.

“En tant que chercheur, il est particulièrement stimulant d’avoir l’opportunité de mettre la méthode scientifique au service de la performance et de l’exigence de qualité, et en particulier au sein d’univers d’investissements singuliers comme ceux dans lesquels IVO Capital Partners investit. Je suis ravi de rejoindre une équipe talentueuse, innovante et internationale, et très enthousiaste à l’idée d’explorer de nouvelles classes d’actifs.” commente Perceval Desforges - Senior Portfolio Quantitative Researcher / Investment risk and data manager.