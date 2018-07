ISAI, le principal fonds d’entrepreneurs de la Tech en France, annonce la levée de son fonds ISAI Expansion II à 150 M€.

Ce nouveau fonds, dont le montant représente trois fois la taille du fonds précédent, a été levé, au hard cap, en moins de trois mois grâce à un fort soutien de ses souscripteurs historiques (entrepreneurs et institutionnels) et avec l’arrivée de quelques dizaines de nouveaux entrepreneurs-souscripteurs.

Cette levée de fonds est le résultat de la construction d’un positionnement et d’un track-record uniques depuis 2013. Avec son format de fonds d’entrepreneurs, ISAI Expansion est devenu le partenaire privilégié et expert d’entrepreneurs ambitieux, soucieux de poursuivre et accélérer leur stratégie de croissance rentable.

Depuis 5 ans, ISAI Expansion a soutenu 9 sociétés dans des secteurs tels que le marketing digital, la cybersécurité ou les services B2B, et a réalisé avec succès la sortie de deux de ses participations, Hospimedia et Labelium.

Le fonds ISAI Expansion II accompagnera des équipes ambitieuses avec des tickets compris entre 5 et 30 M€, en minoritaire ou majoritaire, seul ou en syndication. L’essentiel des opérations seront dédiées :

à l’accompagnement de la croissance rentable (développement à l’international, financement d’acquisitions),

à la restructuration du capital, via un mécanisme d’Owner Buy-out, de manière à offrir aux entrepreneurs une alternative attractive à une sortie industrielle trop rapide.

à l’accompagnement de sociétés plus traditionnelles pour lesquelles une initiative digitale peut constituer un fort vecteur de création de valeur,

au financement de sociétés du digital non encore rentables mais ayant besoin d’un dernier tour de table pour mener à bien leur projet de croissance (scale-up).

ISAI Expansion II s’appuiera sur ses équipes parisiennes et new-yorkaises, lesquelles seront significativement renforcées dans les mois à venir. Ces équipes continueront à fédérer les quelques 250 entrepreneurs rassemblés derrière ISAI et à offrir aux sociétés soutenues un accompagnement à forte valeur ajoutée.

Jean-David Chamboredon, Président d’ISAI, commente : « Nous sommes évidemment très honorés de la confiance de nos souscripteurs qu’ils soient entrepreneurs ou institutionnels. Avec ISAI Expansion II, nous participons à l’émergence en France du « Tech Private Equity » très développé aux Etats-Unis par exemple. C’est une option de plus pour les entrepreneurs du digital qui souhaitent s’inscrire dans la durée. »

Pierre Martini, Directeur Général en charge des fonds Tech Growth / LBO, ajoute : « Nous avons réussi à démontrer que notre modèle de fonds d’entrepreneurs était légitime et différentiant sur le marché. Nous avons maintenant des moyens considérablement renforcés pour soutenir des entrepreneurs ambitieux avec une approche mêlant exigence et bienveillance et un véritable ADN d’associé. »