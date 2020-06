Les fonds levés par Copado, l’une des principales plateformes natives de DevOps pour Salesforce, vont notamment lui permettre d’accroître ses activités au niveau européen et particulièrement en France. Plus de 500 entreprises dont Orange et Engie sont déjà utilisatrices de sa solution.

Copado redéfinit la façon de mesurer la performance sur Salesforce Son approche « data driven » facilite des montées de versions plus rapides et de meilleure qualité, renforçant la confiance des clients dans leurs projets de transformation. Alors que Salesforce continue de dominer le marché de la transformation numérique, les progrès techniques et la taille des équipes impliquées vont croissant. Dès lors, les process de déploiement doivent être d’autant plus cadrés et basés sur les meilleures pratiques de DevOps. L’expérience montre que les entreprises qui les appliquent se développent plus vite, rencontrent moins souvent de panne et se rétablissent plus rapidement.

Terence Goudriaan, responsable de l’activité "Digital Customer Experience" en Europe chez Capgemini, déclare : « Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Copado et de contribuer à accélérer sa croissance. La capacité de Copado à fournir un processus de développement et de déploiement cohérent, combinée à l’expertise de Capgemini dans la gestion de programmes complexes de transformation numérique, est une assurance solide pour la réussite de nos clients ».

Ted Elliott, directeur général de Copado, explique : "C’est un moment critique pour les entreprises de tous les secteurs. Ils ont besoin d’outils natifs, de personnel adéquat, d’analyses intelligentes et de mesures de performance clés pour optimiser leurs projets de transformation numérique. Copado propose un ensemble complet pour mettre en œuvre avec succès une stratégie de commercialisation numérique pour toute entreprise".