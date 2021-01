Endeavor Catalyst participe également au tour de table aux côtés de deux investisseurs historiques, Brighteye et Creas. Avec cette levée, IRONHACK souhaite accélérer son développement en France et à l’international, consolider son offre de formation en ligne, et nouer des partenariats ambitieux au service de l’inclusion dans le numérique.

Lancé en 2013 pour combattre à la racine le chômage de masse chez les jeunes, IRONHACK est aujourd’hui présent dans 9 pays, en Europe et sur le continent Américain, et propose des formations courtes et intensives aux métiers du numérique (UX/UI Designer, Web Developer, Data Analyst), dans le but d’offrir à ses élèves une insertion rapide et durable sur le marché de l’emploi.

Grâce à sa levée de fonds, IRONHACK compte désormais accélérer le développement de ses cours en ligne, étendre son réseau de campus et lancer son offre B2B executive, afin de prendre toute sa part pour accompagner les transitions professionnelles que porte en germe la crise actuelle.

Pour Manon Pellat, Directrice Générale d’IRONHACK en France : “Si la crise du COVID-19 entraîne dans son sillage de nombreuses reconversions subies, elle est également à l’origine de nombreuses opportunités d’emplois dans le secteur du numérique. La mission d’IRONHACK de former aux métiers de demain sans aucun pré-requis prend donc tout son sens à l’heure où un grand nombre de nos concitoyens sont menacés de perdre leur emploi.”

L’employabilité est de fait le maître mot d’IRONHACK, alors que 9 diplômés sur 10 ont trouvé un emploi dans les six mois qui suivent la fin de la formation. Afin de garantir de tels résultats, des coachs carrière accompagnent les diplômés tout en travaillant de pair avec un important réseau d’entreprises partenaires (Capgemini, Spendesk, Cityscoot, A/B Testy...). Depuis son ouverture en 2017, le campus d’IRONHACK Paris a déjà formé plus de 900 demandeurs d’emplois et personnes en reconversion.

Très investi en faveur de l’inclusion dans les métiers du numérique, IRONHACK a lancé en 2018 un programme de bourses destinées aux femmes avec Vinted. Depuis, l’école a pu nouer différents partenariats avec la ville de Paris (ParisCode), Pôle Emploi ou encore Indeed, pour financer la formation de nombreux demandeurs d’emploi et lutter contre la pénurie d’experts du numérique. Cette levée lui permettra de bâtir de nouveaux partenariats structurants avec des acteurs institutionnels, associatifs et privés.

Enfin, l’école souhaite tirer profit de cette levée pour digitaliser et consolider son offre de formation, en proposant notamment un bootcamp dans le domaine de la cybersécurité, et développer des parcours en alternance, qui connaît actuellement en France un véritable engouement.