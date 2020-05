ING est chef de file associé de cette opération d’un montant d’1 milliard d’euros. Il s’agit de la première opération émission covered avec un rendement négatif depuis le début de la crise Covid-19.

« Pour la deuxième année consécutive, le groupe SFIL a renouvelé sa confiance à ING pour l’émission de son Social Bond via sa filiale de CAFFIL. A travers cette transaction, ING en France est fière de jouer un rôle clé dans le financement des hôpitaux publics français, en particulier dans le contexte actuel. Il s’agit d’un exemple concret de notre engagement et celui du groupe SFIL pour soutenir l’économie française et être utile à la société dans son ensemble » explique Anne-Sophie Castelnau, directrice de la banque de financement et d’investissement d’ING en France.

Cette opération contribuera en effet à financer ou refinancer des prêts aux hôpitaux publics français à des fins de recherche, de formation et de soutien aux populations vulnérables.

Pour rappel, en 2019, ING et SFIL avaient déjà collaboré à l’occasion de la première émission d’obligations au format social de SFIL, une opération récompensée d’un Bond Award 2020 par le site Environmental Finance.