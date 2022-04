Suite au protocole d’accord (« Memorandum of Understanding ») signé le 31 janvier 2022, ING et Société Générale annoncent aujourd’hui la signature d’un accord définitif de partenariat entre ING et Boursorama

La décision prise par ING de se retirer du marché de la banque en ligne va entraîner l’arrêt de son activité et la fermeture progressive des comptes de ses clients en 2022. Dans ce contexte et pour accompagner ses clients au mieux, ING a mis au point la meilleure solution alternative avec Boursorama.

L’accord définitif, signé le 4 avril 2022 entre ING et Boursorama, permet aux clients d’ING de devenir clients de Boursorama Banque en bénéficiant d’un parcours d’ouverture de compte simplifié et d’offres exclusives. L’accord inclut par ailleurs le transfert chez Boursorama Banque de la gestion des contrats d’assurance-vie, pour lesquels ING exerce le rôle de courtier auprès de Generali Vie. Les crédits, crédits immobiliers et crédits à la consommation, ne font pas partie de l’accord et restent gérés par ING.

Un parcours simplifié et des démarches facilitées

Les étapes à suivre pour devenir client Boursorama Banque et transférer ses avoirs sont très simples :

Le client reçoit un courrier d’information l’invitant à se connecter à son Espace Client ING. Il peut alors donner son consentement pour démarrer un parcours d’ouverture de compte simplifié. Son consentement permet à ING de partager avec Boursorama Banque les données personnelles nécessaires pour préremplir le formulaire d’ouverture de compte chez Boursorama Banque, puis de procéder au transfert du solde de son compte ING vers son nouveau compte Boursorama Banque. Le client est redirigé sur le site internet de Boursorama Banque, où il peut ouvrir un compte courant en quelques clics grâce au formulaire prérempli. Il peut également activer le service de mobilité bancaire pour transférer facilement ses prélèvements et virements. Une fois le compte courant Boursorama Banque ouvert, le client peut souscrire à d’autres produits, en particulier des produits d’épargne et de bourse. Le montant des offres exclusives dont il bénéficie est ensuite crédité sur son compte courant Boursorama Banque.

Dans le cas où le client ING est déjà client Boursorama Banque, il est identifié comme tel lors de sa redirection depuis l’Espace Client ING et son parcours est adapté : il bénéficiera alors des offres exclusives proposées par Boursorama Banque pour l’ouverture de nouveaux produits. Si le client ne souhaite pas devenir client Boursorama, ses avoirs seront transférés sur le compte externe renseigné sur son Espace Client ING. Dans tous les cas, les comptes détenus chez ING seront progressivement fermés en 2022.

Les offres exclusives de Boursorama pour les clients ING

L’ouverture d’un compte courant chez Boursorama Banque est l’étape nécessaire pour pouvoir ensuite bénéficier des offres réservées aux clients ING. Jusqu’à 320€ (détails et conditions disponibles sur www.ing.fr) sont proposés pour l’ouverture d’un nouveau compte Boursorama Banque et la souscription de produits d’épargne et de bourse.

Le devenir des produits ING

Comptes courants et comptes d’épargne Les clients détenant un compte courant et des comptes d’épargne chez ING sont invités à ouvrir un compte courant chez Boursorama Banque et à activer le service de mobilité bancaire. Les comptes courants et comptes d’épargne ING seront fermés progressivement en 2022. Le solde des comptes sera transféré vers le compte Boursorama Banque ou vers le compte externe renseigné dans l’Espace Client ING.

Comptes-titres et PEA Après avoir ouvert un compte courant chez Boursorama Banque, les clients peuvent également ouvrir un compte-titres et/ou un PEA, puis demander le transfert de leurs titres sur ce(s) nouveau(x) compte(s). Le transfert des titres sera sans frais et entraînera la fermeture du compte ING. Les titres inscrits dans les portefeuilles des comptes-titres et des PEA transférés conserveront leur prix de revient unitaire. La date d’ouverture fiscale pour les PEA sera également conservée.

Assurance-vie La gestion des contrats d’assurance-vie ING Direct Vie sera transférée à Boursorama Banque, qui agira comme courtier, début juillet. La date exacte du transfert sera précisée aux clients en juin. Ce transfert se fera sans aucune démarche de leur part. Les caractéristiques des contrats d’assurance-vie, en particulier les investissements réalisés, l’antériorité fiscale et les bénéficiaires désignés, resteront inchangés. Generali Vie reste l’assureur des contrats d’assurance vie ING Direct Vie.

La gestion des crédits

Les crédits immobiliers et les crédits à la consommation continuent d’être gérés par ING. Si le client rembourse ses mensualités depuis son compte courant ING, il devra renseigner les coordonnées d’un compte courant externe sur lequel seront prélevées les prochaines échéances. Les conditions des crédits restent inchangées pour tous les clients.

Les clients détenteurs d’un crédit et possédant d’autres produits chez ING seront invités à devenir client de Boursorama Banque en bénéficiant du parcours simplifié et des offres exclusives accessibles aux clients ING.

L’information aux clients ING

Chaque client sera informé personnellement par un courrier postal. Ces lettres seront envoyées progressivement à compter de mi-avril et au plus tard en juillet.

« Suite à la décision prise par ING de se retirer du marché de la banque en ligne en France, toutes nos équipes sont pleinement mobilisées aux côtés de nos clients dans cette période de transition. Ce partenariat avec Boursorama permet de leur offrir la meilleure solution bancaire alternative, un parcours d’ouverture de compte simplifié et des offres exclusives. Nous partageons avec Boursorama Banque la même vision de la banque en ligne, et sommes convaincus que Boursorama Banque saura accompagner nos clients dans l’ensemble de leurs projets futurs », précise Frédéric Niel, directeur de la banque en ligne d’ING en France.