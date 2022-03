Soutenue, depuis sa création en 2019, par la Région Nouvelle-Aquitaine et BPI France, ILASIS développe un bistouri laser pour l’opération de la cataracte basé sur le concept de l’innovation frugale.

La chirurgie de la cataracte est l’acte chirurgical le plus répandu au monde avec plus de 30 millions d’opérations par an mais reste un geste très critique qui n’est maitrisé que par une fraction des ophtalmologistes. L’ambition d’Ilasis est de modifier profondément une pratique historiquement manuelle et de rendre accessible à toutes et à tous, la technologie des lasers femtosecondes actuellement trop couteuse, trop lente et trop complexe.

En partant du besoin exprimé par le professeur Touboul du CHU de Bordeaux, ILASIS a mis au point une innovation unique permettant de transporter des impulsions laser ultra-brèves et très puissantes dans une fibre optique puis de les focaliser sur quelques micromètres dans l’œil du patient afin d’apporter la précision du laser dans les mains du chirurgien.

Le bistouri laser HELIX conserve le chirurgien au centre de l’opération tout en lui fournissant une solution de découpe irréprochable, en un temps record et à moindre cout. Il garantit à tous les praticiens une chirurgie précise et sans risque, et ouvre ainsi la voie à la démocratisation des implants intraoculaires premium qui promettent une vision parfaite de près comme de loin sans lunette. Les premiers patients seront opérés à la clinique de l’Atlantique à Nantes par le Dr Lignereux.

Les technologies optiques et laser à fibre développées par Ilasis sont brevetées et permettront le développement d’autres produits conservant la frugalité chère à l’entreprise.

Grace à cette levée de fonds, Ilasis va pouvoir poursuivre sa feuille de route, finaliser les investigations cliniques en cours, obtenir l’autorisation de mise sur le marché et lancer la commercialisation du produit.

« Ilasis ambitionne de devenir un acteur majeur des dispositifs médicaux en appliquant l’innovation frugale à d’autres problématiques. Les technologies les plus pointues doivent être mises au service du plus grand nombre en simplifiant les dispositifs et leur usage. Nous sommes très heureux d’être très fortement soutenu par des Business Angels aguerris qui nous apportent toute leur expérience d’entrepreneurs et par IRDI Capital Investissement qui nous accompagne depuis le début de ce projet et sera un atout majeur dans la suite de notre aventure commune. », déclare François Salin, Président d’ILASIS.

Philippe du Mesnil, investisseur privé qui participe de façon importante à cette opération, souligne que « ce projet réunit toutes les conditions pour être un beau succès régional pour la Nouvelle Aquitaine : l’expertise et l’expérience d’un dirigeant local, un environnement scientifique porteur en matière d’Optique à Bordeaux, et un support financier régional solide avec l’intervention d’un Investisseur Régional aux côtés de Business Angels bordelais ».

Geneviève Blanc, Directrice d’Investissement chez IRDI Capital Investissement « Nous sommes particulièrement heureux de cet investissement via le fonds Irdinov 2 qui permet de soutenir une innovation qui apporte un vrai bénéfice pour un acte très commun mais qui demande une vraie dextérité. C’est une grande satisfaction de boucler cette opération qui donne à cette belle équipe les moyens nécessaires au développement de ce premier produit ».