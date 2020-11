Cette acquisition renforce les capacités d’IFS dans le domaine de la servicisation et des solutions de gestion des services. En la matière, Clevest est le partenaire idéal avec son expertise prouvée et sa base de clients internationaux. IFS et Clevestauront donc à cœur de travailler ensemble sur des solutions de gestion des services sur le terrain, de la main d’œuvre mobile, de déploiement des réseaux.

La notion de service à la clientèle est cruciale, notamment dans le secteur de l’énergie et des services publics, tous deux adressés par IFS. Clevest a fait ses preuves notamment auprès des services publics de l’eau et de l’énergie, pour les aider à mieux fonctionner et améliorer la sécurité des employés de ces secteurs. Des dispositifs comme les compteurs intelligents, réseaux intelligents, des outils de gestion de la main d’œuvre mobile et la planification des expéditions, sont exploités par Clevest.

Avec cette acquisition, IFS entend étendre sa présence mondiale et aller au-delà de ses 10 000 clients dans le monde, dont 8 000 dans le domaine de la gestion des services.

Le chiffre d’affaires des logiciels de services d’IFS devrait augmenter de 100 %, entre 2019 et 2020. Pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, au cours du premier semestre 2020, plus de la moitié des revenus totaux provenaient des solutions de service sur le terrain.