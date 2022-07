Afin de renforcer l’inclusion financière et soutenir la croissance économique au Sénégal et en Côte d’Ivoire, IFC a annoncé aujourd’hui un investissement dans Wave Mobile Money S.A. (Sénégal) et Wave Côte d’Ivoire S.A., deux fournisseurs de services de mobile money qui contribuent à faire baisser les prix de ces solutions en Afrique de l’Ouest.

Le financement, consenti par IFC et d’autres investisseurs, aidera Wave à développer ses activités en Côte d’Ivoire et au Sénégal et à élargir son offre de produits ainsi que sa clientèle.

IFC a arrangé un financement de 90 millions d’euros, comprenant un prêt d’IFC pour son propre compte de 25 millions d’euros, des prêts B d’un montant total de 41 millions d’euros de Symbiotics, Blue Orchard, responsAbility et Lendable, et des prêts parallèles d’un montant total de 24 millions d’euros de Finnfund et Norfund.

Le partenariat entre IFC et Wave permettra de répondre à la forte croissance de la demande en matière de paiements numériques et de services de mobile money en Afrique de l’Ouest, une tendance qui a été renforcée par la pandémie de COVID-19. L’accès aux services financiers numériques reste cependant limité dans la région, avec seulement 24 % de comptes de mobile money actifs, contre 34 % en Afrique de l’Est en 2020.

« La vision de Wave, qui consiste à faire de l’Afrique le premier continent "cashless", en proposant des solutions abordables et orientées vers les utilisateurs, correspond aux ambitions d’IFC en matière d’inclusion financière universelle, » a déclaré Coura Sene, directrice régionale de Wave Mobile Money pour la zone couvrant l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). « Cet investissement d’IFC et d’autres partenaires va nous aider à offrir une variété de produits financiers, ce qui encouragera les utilisateurs à rester dans le secteur financier formel et favorisera l’inclusion financière dans la région. »

« Favoriser l’accès aux services financiers pour les populations à faible revenu non bancarisées est une priorité pour IFC, » a déclaré Aliou Maiga, directeur régional d’IFC pour l’Afrique de l’Ouest et centrale. « Notre investissement dans Wave va non seulement promouvoir un secteur financier plus inclusif, mais il va aussi grandement contribuer à favoriser l’essor des solutions numériques en Afrique de l’Ouest. »

Outre le financement des opérations des deux sociétés, le soutien d’IFC favorisera la mise en place d’un environnement propice au développement des services de mobile money dans la région grâce à l’offre de service de Wave, caractérisée par une grille tarifaire plus simple et des coûts de transaction réduits. Cela devrait permettre d’accroître la fréquence et la valeur des transactions et de favoriser de nouvelles formes d’utilisation, en particulier parmi les clients à faible revenu.

En septembre 2021, IFC a investi 5 millions de dollars dans Wave Mobile Money Holdings Inc. dans le cadre d’un co-investissement avec Partech Africa.

Au cours des six dernières années, IFC a investi ou mobilisé auprès d’autres investisseurs plus de 1,25 milliard de dollars dans l’écosystème technologique africain.