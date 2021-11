Le financement de modèles économiques respectueux du climat vient compléter les engagements d’Allianz en matière de réduction nette des émissions de carbone.

Allianz et la Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, ont signé aujourd’hui un partenariat dans le cadre du programme MCPP (Managed Co-Lending Portfolio Program). Ce nouveau programme, MCPP One Planet, est le premier portefeuille trans sectoriel de prêts alignés sur l’Accord de Paris dans les marchés émergents.

Les partenaires de ce nouveau programme se sont associés pour créer une nouvelle plateforme mondiale pour des investissements climato-intelligents alignés sur l’Accord de Paris, qui fournira jusqu’à 3 milliards de dollars aux entreprises privées dans les économies en développement. Les contributions des investisseurs institutionnels seront combinées aux fonds propres d’IFC, afin d’accroître le financement climatiquement responsable dans les marchés émergents.

Oliver Bäte, Directeur Général d’Allianz SE, a déclaré : "Notre étroite collaboration avec IFC et avec d’autres investisseurs engagés nous permet de façonner des programmes tels que le MCPP One Planet et ainsi de contribuer à une croissance économique intelligente sur le plan climatique dans les marchés de taille significative. Des sommes énormes doivent être investies pour amener les marchés émergents sur une trajectoire alignée sur l’Accord de Paris, et nous sommes désireux d’aider à structurer ces collaborations public-privé et à mobiliser les capitaux nécessaires."

Le partenariat avec IFC souligne l’expertise de premier plan du Groupe Allianz en matière d’investissement ainsi que son engagement clair à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone sur tous les marchés et à servir les intérêts de ses clients.

Annonçant MCPP One Planet à la conférence du climat COP26 a Glasgow aujourd’hui, le Directeur Général d’IFC, Makhtar Diop, a déclaré : "L ’élargissement des partenariats avec certains des plus grands investisseurs mondiaux est fondamental pour augmenter les flux financiers vers les marchés émergents pour des solutions intelligentes en matière de climat, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris. MCPP One Planet créera un modèle global visant à mobiliser les financements des investisseurs institutionnels en faveur de l’agenda climatique pour les communautés les plus vulnérables, en première ligne du changement climatique dans les économies émergentes et en développement."

L’équipe de Financement du Developpement d’Allianz Global Investors a joué un rôle déterminant dans la structuration du produit et gérera le véhicule pour le compte des investisseurs. IFC sera à l’origine des prêts et les administrera au nom du véhicule, en plus de fournir une protection de première perte.

Deborah Zurkow, Responsable Mondiale des Investissements chez Allianz Global Investors, a ajouté : "En 2016, avec Allianz et IFC, nous avons mis en place un schéma directeur avec le MCPP pour les infrastructures. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’étendre ce partenariat fructueux au MCPP One Planet. C’est un excellent exemple de mobilisation efficace de capitaux privés pour des investissements durables dans le cadre de notre activité de Financement du Développement."

MCPP One Planet s’appuie sur une collaboration réussie entre IFC et Allianz, qui a débuté en 2016. AllianzGI avait alors créé un fonds de dette d’infrastructure qui a co-investi avec IFC dans un portefeuille de prêts dans des projets d’infrastructure dans les économies émergentes.