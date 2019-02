ICAWOOD dispose de 750 millions d’euros de fonds propres, pour une capacité globale d’investissement de 1,6 milliard d’euros, permettant la réalisation de 200 000 à 300 000 m² de bureaux ayant une faible empreinte carbone, d’ici à 2028. Il mettra en œuvre les technologies constructives développées par WO2 (filiale du groupe Woodeum) qui permettent de réduire significativement l’empreinte carbone et les nuisances de construction des bâtiments, tout en offrant un confort d’usage exceptionnel.

Ivanhoé Cambridge SICAV SIF, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, est l’actionnaire de référence de ce fonds, qui rassemble 12 investisseurs de premier plan, institutionnels ou family office de renommée internationale. Ivanhoé Cambridge SICAV SIF préside le Conseil des Investisseurs.

Guillaume Poitrinal, Président d’ICAMAP et Philippe Zivkovic, Président de WO2, investisseurs également dans le fonds à titre personnel, déclarent : « Nous sommes très honorés qu’Ivanhoé Cambridge et les investisseurs du fonds aient choisi ICAMAP et WO2 pour développer en Ile-de-France de grands projets de bureaux ayant une faible empreinte carbone. Ivanhoé Cambridge est un investisseur de renommée mondiale, devenu depuis 20 ans un acteur incontournable de la promotion de bureaux en Région Parisienne. Le partenariat constitué pour ce fonds permettra la réalisation des grands ensembles immobiliers bas carbone attendus par la clientèle dynamique des entreprises de région parisienne ».

Karim Habra, Directeur Général Europe d’Ivanhoé Cambridge, déclare : « Nous sommes ravis de lancer ICAWOOD avec Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic, des partenaires de première importance. Ce fonds illustre notre capacité déjà démontrée à s’engager dans des opérations de développement à forte création de valeur dans les grandes métropoles européennes et plus particulièrement au sein du Grand Paris, qui constitue pour nous un marché stratégique. La technologie à haute performance environnementale et thermique, en bois massif CLT, développée par le groupe Woodeum, constitue un atout majeur pour la création d’espaces tertiaires innovants qui répondent aux attentes des utilisateurs les plus exigeants ».