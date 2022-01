Integral Ad Science, un leader mondial de la qualité média digitale, annonce aujourd’hui l’acquisition de Context, une société française spécialisée dans la classification de contenus digitaux basée à Paris. La technologie de Context, basée sur l’intelligence artificielle (IA), permet de classifier les images et les vidéos sur de nombreux médias digitaux, notamment sur les plateformes de réseaux sociaux et la télévision connectée (CTV). Cette acquisition s’appuie sur les capacités actuelles et leaders d’IAS, en matière de classification média et de ciblage contextuel. L’intégration de la technologie de Context permettra aux partenaires d’IAS d’identifier les contenus pertinents pour les marques au-delà des cadres standards et d’avoir un ciblage contextuel encore plus précis. De plus, l’acquisition s’inscrit dans l’objectif d’IAS d’innover à l’échelle mondiale en ajoutant des équipes d’ingénieurs, de data scientists et d’analystes de données situées en France et en Pologne.

"Les responsables marketing ont besoin de solutions sophistiquées de ciblage et de filtrage contextuel, offrant précision et flexibilité, en particulier à l’heure où le secteur évolue vers un monde sans cookie ", a déclaré Lisa Utzschneider, CEO d’IAS. "L’acquisition de Context s’appuie sur nos capacités existantes et accélère notre roadmap produit, en particulier dans la classification vidéo pour les médias sociaux et les applications CTV. Elle renforce également notre vision d’offrir des solutions sur mesure à nos clients. Je souhaite la bienvenue à Jack Habra, CEO, ainsi qu’à l’impressionnante équipe de Context au sein d’IAS."

Depuis 2016, Context est au service de l’industrie vidéo en tant que solution technologique de premier plan en matière de reconnaissance et de classification multimédia basée sur l’IA. La technologie de Context sera intégrée à la suite Context Control d’IAS, qui propose des solutions de Brand Suitability et de ciblage contextuel.

"Nous sommes ravis de nous associer à IAS pour enrichir les capacités de leurs solutions leaders de ciblage contextuel et de classification de contenus", a déclaré Jack Habra, CEO de Context. "Notre technologie est conçue pour fournir des informations essentielles afin d’aider les responsables marketing à optimiser leurs campagnes, et nous sommes impatients de réaliser le plein potentiel de Context dans le cadre de cette acquisition par IAS."