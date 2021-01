L’accélération du déploiement de stations de distribution d’hydrogène avec de nouvelles mises en service dès 2021 pour renforcer le maillage en Île-de-France

Le remplacement progressif de la flotte Slota de 600 véhicules diesel par des véhicules zéro émission

HysetCo, société d’actifs dédiée au développement de la mobilité hydrogène qui détient la flotte de taxis hydrogène la plus importante au monde, exploitée par Hype, annonce ce jour l’acquisition du Groupe Slota, opérateur historique de taxis parisiens.

Afin de financer l’acquisition du Groupe Slota auprès du fonds d’investissement Naxicap et l’installation de deux nouvelles stations hydrogène, HysetCo et Hype ont su fédérer un groupe de partenaires financiers de premier plan, composé de RGREEN INVEST, Mirova, RAISE Impact et Eiffel Investment Group. Dans le cadre de cette opération, Air Liquide a également renforcé ses engagements. Grâce à cette levée de fonds, HysetCo et Hype dépassent maintenant les 100 millions d’euros d’investissement.

La flotte de véhicules diesel opérée aujourd’hui par Slota sera progressivement remplacée par des Toyota Mirai - berlines à pile à combustible - et sera opérée par Hype. L’expertise des équipes Slota permettra à HysetCo de réaliser ses objectifs et d’accélérer sa croissance.

Pour accompagner la montée en puissance de cette flotte, de nouvelles stations hydrogène viendront compléter le maillage existant dès 2021, dont une station Porte de Saint-Cloud sur un site de la Ville de Paris. Ce déploiement bénéficie du soutien financier de l’ADEME [1], de la région Île-de-France et du FCH-JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking [2]).

HysetCo prévoit en outre d’opérer une vingtaine de stations hydrogène d’ici fin 2024.

À travers cette étape clé, les partenaires réaffirment leur ambition d’accélérer la transition du transport de personnes vers un modèle zéro émission, en accord avec les objectifs environnementaux de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France, notamment autour de la diminution de la pollution de l’air et de la pollution sonore : « zéro émission pour les taxis et VTC pour 2024 ». HysetCo vise également à favoriser en parallèle l’émergence d’autres usages pertinents pour la mobilité hydrogène, ainsi qu’à répliquer ce modèle dans d’autres géographies.

Loïc Voisin, Président, HysetCo déclare : « Nous sommes ravis que les compétences et le savoir-faire reconnus de Slota viennent renforcer l’offre unique d’HysetCo qui allie infrastructures, véhicules et usages de la première flotte mondiale de taxis à hydrogène. Avec cette étape clé, HysetCo confirme son positionnement innovant à l’avant-garde de la mobilité urbaine hydrogène zéro émission, et sa forte dynamique de développement pour contribuer aujourd’hui et demain à des villes sans pollution. »

Mathieu Gardies, Président, STEP (“Hype”) déclare : « L’aboutissement de cette opération dans le contexte particulier de 2020, illustre la dynamique du projet Hype, qui est renforcé par la qualité de nos nouveaux partenaires financiers, et par le soutien renouvelé à cette occasion d’Air Liquide. Nous disposons maintenant des éléments nécessaires pour accélérer son passage à l’échelle, en région parisienne et dans d’autres géographies ; avec toujours pour objectif de lutter contre la pollution de l’air en facilitant l’utilisation à court terme et par le plus grand nombre, chauffeurs et

clients, des solutions de mobilité zéro émission que permet l’hydrogène. »

Pierre-Étienne Franc, Directeur Activités Énergie Hydrogène, Air Liquide, déclare : « Avec l’acquisition de cet acteur incontournable des taxis parisiens, Hype/HysetCo franchit une étape importante pour la transition vers une mobilité propre grâce à l’hydrogène. Depuis 2015, Air Liquide est fier de soutenir ce projet qui rentre à présent dans une nouvelle phase de développement en Île-de-France, et va permettre d’accompagner le déploiement du projet dans de nouvelles géographies. »

Alain Rossignol, Président, Kouros France, déclare : « KOUROS est fier d’accompagner le développement d’Hysetco qui entend poursuivre sa croissance et proposer demain à l’ensemble des taxis et VTC en Ile de France une offre de mobilité zéro émission intégrant véhicules et infrastructure de recharge. Cette étape préfigure ce que seront demain les transports dans nos villes : des transports disponibles, silencieux et sans impact ni sur la santé ni sur le climat. »

Frank Marotte, Président-directeur général, Toyota France déclare : « Cette acquisition permettra de démontrer, à grande échelle, qu’une nouvelle mobilité partagée et sans émission de CO2 est possible. Cette initiative constituera la plus grande flotte de taxis au Monde utilisant l’hydrogène comme source d’énergie. Nous sommes particulièrement fiers d’y être associés, et ainsi de renforcer les investissements de Toyota en France. La France, qui accueille déjà nos activités industrielles, commerciales et de design, devient maintenant une vitrine mondiale du savoir-faire de Toyota en matière de mobilité hydrogène. Plus globalement, c’est pour Toyota une contribution importante sur le chemin qui fera de nous une société de mobilité 0 émission. »

Nicolas Rochon, Président et Fondateur d’RGREEN INVEST, commente : « En tant que société de gestion indépendante, RGREEN INVEST a fait le choix de se consacrer au financement exclusif de projets accélérant la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique. L’avenir de la mobilité doit notamment passer par l’hydrogène, qui est aujourd’hui une technologie à faible émission, à même de concilier développement des transports et urgence climatique. Si l’accès à cette solution est aujourd’hui encore onéreux, nous avons la conviction de sa rentabilité future. C’est pour cette raison que notre fonds NOUVELLES ENERGIES II investit en dette senior afin de rendre possible cette acquisition et d’accélérer ainsi le développement de la mobilité verte et du transport bas carbone en France. »

Pour Raphaël Lance, Directeur des Fonds d’Infrastructures de Transition Energétique de Mirova : « Depuis sa création, Mirova est engagé dans la transition énergétique. Avec le Fonds Mirova Eurofideme 4 [3], nous avons souhaité aller encore plus loin, en nous engageant dans la mobilité durable. Après avoir réalisé plusieurs opérations dans la mobilité électrique au cours des derniers mois, nous sommes très heureux de participer au développement de la mobilité hydrogène en investissant pour soutenir le changement d’échelle de Hype, un acteur de premier plan du secteur. »

Aglaé Touchard Le Drian et Eric Coisne, Directeurs associés de RAISE Impact déclarent : « RAISE Impact est particulièrement fier d’accompagner Hype dans son développement et de contribuer ainsi au déploiement de la filière hydrogène en France pour la mobilité propre, filière d’innovation prioritaire du pacte productif défini par l’Etat. Cette opération emblématique concrétise les liens historiques de RAISE avec les partenaires du projet, Air Liquide et Toyota, ainsi qu’avec les autres co-investisseurs financiers. »

Pierre-Antoine Machelon, Managing Director, Eiffel Investment Group, et Marc-Etienne Mercadier, gérant du fonds Eiffel Gaz Vert, déclarent : « Nous sommes particulièrement heureux de nous associer aux leaders mondiaux des métiers du gaz industriel et de la mobilité, et de participer au consortium financier de premier plan formé pour financer cette opération d’envergure. Faire passer à l’échelle industrielle l’écosystème développé par Hype pour l’usage de l’hydrogène décarboné dans la mobilité partagée répond parfaitement à la stratégie d’investissement d’impact d’Eiffel Investment Group et du fonds Eiffel Gaz Vert. »

Crédit Agricole CIB, Dechert LLP, Accuracy, Compagnie Financière du Lion et KPMG sont intervenus en tant que conseils de HysetCo et de Hype dans le cadre de cette opération.

Advance Capital, Nova Partners, PwC France, Me Pierre-Alexandre Kahn, Me Yaëlle Cohen, De Pardieu Brocas Maffei et CLP – Cliperton ont agi en tant que conseils des partenaires financiers.