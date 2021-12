HypnoVR, leader des thérapies digitales pour la gestion de la douleur et du stress, annonce aujourd’hui avoir levé 4,5 millions d’euros. Cette levée de fonds de série A a été réalisée auprès de nouveaux investisseurs, notamment Theodorus qui a mené ce tour de table, la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) « Territoires d’innovation », Akiles et Capital Grand Est via Alsace Création. Les investisseurs historiques, dont Guillaume Richard, fondateur et PDG de OuiCare (leader français dans les services à la personne) et le family office de Daniel Caille, fondateur et PDG de Vivalto Santé (troisième acteur de l’hospitalisation privée en France) ont aussi participé. Bpifrance accompagne également ce financement.

Ces fonds vont permettre à HypnoVR d’accélérer le déploiement commercial de sa solution d’hypnose médicale, en France et en Europe. La société va également poursuivre son programme de R&D, en tant que lauréat du Concours d’Innovation 2020, pour continuer de renforcer l’efficacité thérapeutique de sa solution et élargir son champ d’application à d’autres spécialités médicales et paramédicales.

Fondée par les Dr Denis Graff et Chloé Chauvin, tous deux médecins anesthésistes et hypnothérapeutes, et Nicolas Schaettel, expert des nouvelles technologies, HypnoVR développe une solution logicielle d’hypnose médicale basée sur la réalité virtuelle immersive. Cette solution, dont l’efficacité thérapeutique a été validée cliniquement, est utilisée comme une forme d’anesthésie non pharmacologique afin d’atténuer la perception de la douleur, l’anxiété et l’inconfort général lors de procédures médicales. Elle permet de réduire considérablement l’utilisation de médicaments sédatifs et anxiolytiques et leurs effets secondaires pour les patients.

« Nous sommes ravis de ce nouveau tour de table qui réunit un syndicat d’investisseurs européens que je remercie tous chaleureusement pour leur confiance. HypnoVR a été précurseur en France dans le développement et le déploiement de solutions d’hypnose médicale basées sur la réalité virtuelle, dont l’efficacité thérapeutique a été validée cliniquement. Ce financement est la preuve de la pertinence et du potentiel international de notre technologie d’hypnose médicale pour réduire la douleur et l’anxiété. C’est aussi une reconnaissance de notre positionnement comme acteur de référence dans ce domaine », déclare Nicolas Schaettel, président et co-fondateur d’HypnoVR.

« Nous sommes particulièrement fiers de participer à ce nouveau tour de table d’HypnoVR. Il s’agit du premier investissement hors Belgique pour Theodorus. Nous avons été pleinement convaincus par l’équipe expérimentée et par les nombreuses possibilités de la technologie pionnière de la société qui offre aux professionnels de santé, à l’hôpital et en ville, un outil supplémentaire pour prendre soin des patients », ajoute Alexandre Jouve, Principal chez Theodorus.

« La solution développée par HypnoVR illustre parfaitement le potentiel que le numérique peut apporter dans le quotidien des patients et des soignants, sur tous les territoires. Cette solution au service du bien-être du plus grand nombre s’inscrit pleinement dans le mandat que l’Etat nous a confié, celui de soutenir des solutions impactantes pour la santé de demain dans tous les territoires. Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner les équipes d’HypnoVR dans cette nouvelle phase de développement », explique Gabriel Giabicani, directeur des opérations et de l’innovation à la Direction de l’investissement de la Banque des Territoires.

La thérapie digitale d’hypnose médicale d’HypnoVR, utilisée avec un casque de réalité virtuelle et programmée suivant les besoins de chaque patient dans le cadre d’une médecine personnalisée, est utilisée au bloc opératoire dans le cadre d’anesthésies, et pour de très nombreuses spécialités médicales comme les soins dentaires, l’oncologie, l’urologie, la gynécologie ou en imagerie médicale afin de diminuer la douleur et l’anxiété.

Elle peut également être utilisée pour améliorer la gestion du stress des soignants et la qualité de vie au travail. A ce jour, plus de 240 établissements de santé utilisent la technologie d’HypnoVR en Europe.

La thérapie digitale d’HypnoVR, reconnue comme dispositif médical de classe 1, offre de multiples avantages pour les patients et les professionnels de santé :

Réduit la douleur avant, pendant et après une intervention médicale. Elle peut être indiquée pour les douleurs pré-opératoires ou post-opératoires ;

Allège les niveaux de stress et d’anxiété : 60 à 80 % des patients ressentent du stress et de l’anxiété lors d’un acte médical. Employée depuis plus de 20 ans pour réduire le stress et l’anxiété, l’efficacité de l’hypnose médicale a été démontrée dans plus de 200 études cliniques ;

Limite l’utilisation de médicaments sédatifs (prémédication et/ou anesthésie), réduisant ainsi les effets secondaires et améliorant la récupération et le confort des patients ;

Améliore l’expérience patient, qui peut, avec HypnoVR, vivre une partie de son parcours de soins isolé virtuellement du cadre souvent anxiogène des soins ;

Permet à tous les professionnels de santé de rendre l’hypnose médicale accessible à un plus grand nombre de patients en compatibilité avec leur pratique quotidienne des soins.

Depuis sa création fin 2016, HypnoVR a présenté 13 communications scientifiques démontrant l’efficacité de sa thérapie digitale pour gérer la douleur et l’anxiété dans les domaines de la réduction de la douleur postopératoire, de la pédiatrie, des soins dentaires et de la procréation médicalement assistée. Elles ont notamment montré une réduction de 93% de l’anxiété (lors de la pose de chambres implantables), une réduction de 41% de la douleur chronique, et une réduction de 45% dans la consommation de morphiniques, de 63% dans la consommation d’anxiolytiques et de 40% de douleurs postopératoires lors de chirurgies de la scoliose.

En plus de collaborations avec des partenaires publics et privés de premier plan, La société, certifiée ISO 13485, a également noué des partenariats avec de grands groupes du secteur médical tels que Vivalto Santé, B. Braun pour compléter la prise en charge des patients en périopératoire, et Pierre Fabre Oral Care pour les soins dentaires.

Lauréat en 2019 du concours national d’innovation « I-Nov » dans la catégorie « Santé – Chirurgie du futur » et de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Economie Numérique porté par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre du programme Territoires de santé de demain, HypnoVR bénéficie du soutien de l’Etat via le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et de la région Grand Est via Alsace Création.