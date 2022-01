Rachat minoritaire des parts

En janvier 2022, Complétude et Hyperion Capital vont effectuer un mouvement peu commun. En effet, dans un univers professionnel où la concentration agressive par des fonds d’investissement devient la norme, Hyperion Capital adapte son acquisition au désir du vendeur. Dans le cas présent, Hyperion Capital investira par paliers dans Complétude .

Cette première étape permettra aux différentes équipes d’apprendre à se connaître et de mettre en place des synergies professionnelles. Durant cette période, chacun est libre de mettre fin à l’accord et de récupérer ses parts en bons termes.

L’objectif ? Réaliser une acquisition partielle et progressive du cabinet, pour assurer un suivi sain des clients dans le temps, et permettre à son gérant de valoriser au mieux Complétude.

À l’origine du cabinet Complétude

À la tête du cabinet Complétude, on trouve Alexis Levy. Entrepreneur, c’est en 2007 qu’il se lance dans le monde du conseil, au sein du cabinet de gestion de patrimoine Valor Invest, structure dans laquelle il s’associe, par la suite, pour créer Valor Invest Capital, spécialisée dans le placement financier.

2012 marque le début d’une nouvelle aventure avec la création de son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine : Complétude.

Une structure familiale

Avec une expertise de plusieurs années dans le conseil, Alexis développe sa clientèle, avec laquelle il privilégie une relation de proximité.

Cependant, l’évolution des cabinets en gestion de patrimoine, au niveau de la diversité des offres et de la complexité administrative et réglementaire, suscite des difficultés pour exercer seul la profession. Alexis cherche alors à se rapprocher d’un confrère sur lequel s’appuyer pour apporter de nouveaux services à ses clients et profiter d’un cabinet plus structuré, avec des services complémentaires, une offre digitale, des process élaborés, tout en restant « maître de son navire. »

Un accompagnement par les experts d’Hyperion Capital

C’est là qu’entre en jeu Hyperion Capital, qui répond de manière individualisée à Complétude Finances, avec une acquisition personnalisée en fonction de ses attentes et de ses besoins. Ainsi, Hyperion Capital va aider Complétude dans différents domaines, comme la mise à disposition de services et d’expertises complémentaires. Complétude bénéficiera aussi d’un appui administratif qui nécessite de nouveaux outils informatiques et digitaux avec lesquels Hyperion Capital est plus familiarisé.

De plus, durant la période de transition, Alexis sera accompagné par l’un des collaborateurs d’Hyperion Capital. Cette collaboration permettra à Alexis de s’appuyer sur un binôme pour développer sa clientèle et, à plus long terme, elle apportera un référent supplémentaire aux clients de Complétude pour effectuer une transition en douceur.

Avec la mise en place de ce type de montage gagnant-gagnant, Hyperion Capital propose aujourd’hui une alternative douce à la cession de cabinet et l’accompagnement client.

L’année 2022 s’annonce donc sous les meilleurs auspices, avec le début d’une association fructueuse et une belle synergie entre deux acteurs du conseil !