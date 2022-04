Le spécialiste de l’IA à destination des équipes de génération de revenus annonce aujourd’hui avoir levé 2,5 M€ auprès de Karista (via le Paris Région Venture Fund), Founders Ventures et de Business Angels. L’objectif de la Start-up est de renforcer ses équipes et d’accélérer son développement technologique et ainsi mettre son application desktop au service des équipes commerciales partout en Europe.

Créée en 2020 à Montpellier et également basée à Paris, la Start-up Humanlinker qui développe une solution guidée par l’IA à destination des équipes de génération de revenus, a su convaincre de nombreux investisseurs et vient de lever 2,5M€ en Seed avec Karista (via le Paris Région Venture Fund) & Founders Ventures (Investisseur historique) et une quinzaine de business angels (Serial Entrepreneur, Experts SaaS, Sales Leaders). Notamment Clément Buyse & Jonathan Benhamou les Co-fondateurs de PeopleDoc, Pascal Colin ex General Manager France & VP EMEA de DocuSign, Jérome Joaug Serial Entrepreneur au UK & Partner chez Aster Capital, Frédéric Kingue-Johnson (General Manager & VP EMEA South chez ContentSquare), Nicolas Cazeneuve (CEO & Fondateur de Easymovie), Yohan Stern (CEO de Key Performance Group & Président de la French Tech Los Angeles).

Cette levée de fonds va permettre à Humanlinker de déployer son plan de recrutement avec l’embauche d’une vingtaine de personnes à Paris - Montpellier et partout en Europe, mais également de continuer à innover en construisant de nouvelles briques technologiques.