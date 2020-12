Sycomore Asset Management annonce la nomination d’Hugo Mas en qualité de gérant actions, spécialisé sur les petites et moyennes valeurs européennes. Il renforce l’équipe de gestion, désormais composée de 23 gérants-analystes, parmi lesquels 9 experts dédiés à l’ESG. Il aura notamment pour mission de cogérer les fonds Sycomore Sélection Midcap et Sycomore Sélection PME, aux côtés d’Alban Préaubert et Cyril Charlot.

Cyril Charlot, associé fondateur de Sycomore AM, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Hugo qui mettra toute son expérience de stock picker au service de notre stratégie small et mid caps européennes. C’est enrichissant de pouvoir attirer des gérants de talent aux spécialisations multiples au sein de notre équipe. »

Hugo Mas a 33 ans et dispose d’une expérience reconnue et performante de 10 ans comme gérant actions. Il a démarré sa carrière au sein de l’équipe actions de Talence Gestion en 2011. Il rejoint ensuite Covéa Finance (société de gestion des assurances MAAF, MMA et GMF) en tant qu’analyste actions, puis devient gérant du fonds Covéa Perspectives Entreprises, spécialisé sur les petites et moyennes capitalisations (2015-2018). Parallèlement, il participe au lancement et à la gestion d’une gamme de fonds à thématique environnementale, investie dans des entreprises apportant des solutions aux défis du changement climatique. En 2018, Hugo rejoint Erasmus Gestion en tant que gérant du fonds Erasmus Small Cap Euro.

Il est diplômé de l’INSEEC Paris.