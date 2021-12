Swiss Life Asset Managers France annonce le recrutement d’Hugo Forneris au poste de Directeur des opérations.

Il sera membre du Comité Stratégique Opérationnel de Swiss Life Asset Managers France. Les équipes middle-office valeurs mobilières, l’équipe gestion du passif immobilier, ainsi que les équipes reporting valeurs mobilières et immobilier lui seront rattachées.

En collaboration étroite avec la Direction générale, les Directions des Gestions, la Direction financière, les Risques et la Conformité et au carrefour de plusieurs pays – son périmètre couvrant la France et pour l’activité immobilière, la Belgique, le Luxembourg (hors activités régulées), l’Espagne, l’Italie et le Portugal – Hugo Forneris comptera parmi ses missions :

Faire des recommandations d’organisation ou d’amélioration des processus métiers.

Coordonner la position et les travaux de la Société auprès des autorités de régulation et des associations professionnelles (AMF, ASPIM, AFG, ...).

Coordonner pour Swiss Life Asset Managers France les projets de développement français ou internationaux, les projets cross-border en lien avec les différentes entités de Swiss Life Asset Managers et piloter les nouveaux partenariats notamment sur le plan international.

Hugo Forneris rapportera directement à Frédéric Bôl, Président du directoire de Swiss Life Asset Managers France et, d’un point de vue fonctionnel, à Robin van Berkel, Directeur des opérations de Swiss Life Asset Managers.

« Notre dynamique de croissance demeure soutenue. La création d’une Direction des opérations est nécessaire pour continuer de structurer et d’optimiser l’ensemble de nos

capacités : tant en termes de gestion d’actifs, de développement de l’offre que de relations aux investisseurs et partenaires externes. Nous sommes ravis d’accueillir Hugo, qui connaît très bien Swiss Life Asset Managers France puisqu’il a déjà exercé entre 2009 et 2018 au sein de notre ancienne structure, Swiss Life REIM » déclare Frédéric Bôl, Président du directoire.

Depuis 2018, Hugo Forneris (36 ans) était Secrétaire général du Groupe Keys Asset Management. Auparavant, il a exercé de 2009 à 2018, au sein de Swiss Life REIM, en tant que Responsable juridique.

Il est diplômé d’un Master 2 « Droit bancaire et financier » de l’Université de Droit Paul Cézanne (Aix-Marseille III).