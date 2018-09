Hugo Forneris, est nommé Secrétaire Général du groupe Keys Asset Management.

Diplômé d’un Master de Droit des affaires / Droit bancaire et financier à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), HUGO FORNERIS commence sa carrière en 2008 comme Conseiller Juridique Risque & Conformité au sein de l’entreprise Acofi Gestion.

Il rejoint ensuite entre 2009 et 2018 Swiss Life REIM (France) en tant que Responsable Juridique Corporate et Regulatory. Hugo Forneris est devenu un expert juridique et réglementaire des sociétés de gestions de portefeuilles, des fonds d’investissements immobiliers qu’elles gèrent, de leurs structurations et des transactions relatives à leurs sous-jacents. Depuis 2015, en plus des opérations françaises, il a également participé et réalisé des montages de fonds d’investissements et des acquisitions immobiliers dans différents pays européens (Espagne, Italie, Luxembourg, Belgique, Portugal) pour le compte d’investisseurs institutionnels internationaux.

« Nous sommes ravis du recrutement d’Hugo Forneris, qui contribuera à la stratégie de croissance maîtrisée du groupe Keys Asset Management. », déclare Pierre Mattei, co-fondateur du Groupe Keys Asset Management.