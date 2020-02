C’est pourquoi Hubware a développé la 1ère plateforme d’optimisation du service client qui fait gagner 30 % de gain de productivité. Elle a ravi des entreprises comme Beauté Privée, BNP Nickel ou Le Slip Français qui bénéficient de l’Automatisation de réponse, l’Assistance du conseiller, et l’Analyse des procédures.

Dans le but d’accélérer sa commercialisation en France et en Europe, la startup lève des fonds sur Sowefund, la plateforme de référence pour l’investissement participatif.

L’optimisation du service client, un enjeu de taille

Le marché du service client est en pleine croissance, et il est extrêmement grand. On estime en France le nombre de conseillers de service client à plus de 300.000 personnes. Ils consacrent ¾ de leur temps à répondre aux clients, dont ¼ par email. Et la moitié de ces réponses par email sont fréquentes et automatisables. C’est pourquoi l’optimisation du support client email est un marché énorme dont la taille est estimé à 500 millions pour la France, et 4 milliards aux US et en Europe.

Depuis plus de 4 ans, la nouvelle vague de technologies d’intelligence artificielle, et en particulier les progrès en analyse automatique du langage (NLP, en anglais), ont laissé entrevoir de grands changements dans le service client. Mais les tentatives d’automatisation du service client par le chat (chatbot) n’ont pas rencontré le succès escompté. La raison simple est qu’il est impossible de synthétiser le savoir-faire des conseillers sans leur implication active dans le projet.

Hubware, ou le logiciel qui s’efface pour valoriser les conseillers

C’est pourquoi Hubware a choisi de placer sa technologie au plus près des conseillers. Hubware se connecte aux logiciels qu’ils utilisent et analyse les données qui y transitent. Contenus des échanges, contexte du client, actions des conseillers, satisfaction finale, etc.

Ces données permettent à Hubware de comprendre le fonctionnement du service client. Hubware a établi 3 piliers de sa technologie d’optimisation du service client : automatisation de réponses, assistance des conseillers et analyse des procédures. Cela permet de simplifier le travail des équipes et leur faire gagner jusqu’à 50 % de temps dans certains cas. La solution est aussi très performante pour les conseillers externalisés car elle simplifie leur formation.

L’installation de Hubware est très rapide pour les clients qui utilisent Zendesk ou Salesforce, et d’autres connecteurs sont prévus (Freshdesk, Frontapp, etc.). La connexion au backoffice ne demande aucun travail d’intégration pour les e-commerce qui utilisent Prestashop ou Magento, et Hubware accompagne ses clients dans la création d’une API backoffice.

Le logiciel repose sur du deep-learning et sa technologie est capable de catégoriser 70 % des emails avec une précision supérieure à 90 %. Elle permet aussi de préparer une réponse dans 30 % des cas. Elle a été développée par des docteurs en IA pour fonctionner selon les contraintes du marché : les données brutes sont retraitées, les modèles prédictifs sont mis en place en quelques heures et s’améliorent en continu..

À l’avenir, la technologie sera rendue compatible avec les autres canaux tels que le chat et les échanges vocaux. Elle pourrait aussi permettre d’optimiser d’autres échanges comme par exemple la logistique, les ressources humaines ou le support interne.

Une levée de fonds participative pour booster son marketing et ses ventes

Hubware a été sélectionnée par plusieurs entreprises françaises de premier ordre telles que BricoPrivé, Le Slip Français, Showroomprivé.com ou encore BNP Nickel. En Juin 2019 elle a remporté le concours OPTI’MAIL organisé par EDF Pulse Occitanie.

Ses clients bénéficient de la technologie de Hubware et gagnent jusqu’à 50 % de productivité sur le traitement des emails, et jusqu’à 20 % d’automatisation.

Suite aux récents progrès de sa technologie, Hubware souhaite augmenter sa cadence commerciale. Elle prévoit de dépasser 600 000 € de revenus et la rentabilité en 2021.

Le marché de l’optimisation du service client est en pleine structuration, et les avantages de la technologie développée par Hubware peuvent lui permettre de devenir leader d’ici 2021.

Avec le soutien de ses investisseurs historiques, Hubware cherche à lever 800 000 € et ouvre son capital aux investisseurs de la plateforme Sowefund qui accompagne les projets d’innovation technologique et sociale.