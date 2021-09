Cette levée de fonds rejoint le top 10 des plus importantes séries A de l’année en France. Hublo entend poursuivre sa mission : simplifier le quotidien des professionnels de santé. La startup française compte actuellement 2 800 clients en France et en Allemagne, ainsi que 75 employés dans ses bureaux à Paris, Sophia Antipolis et Cologne. Avec cette levée de fonds, Hublo souhaite consolider sa position en France et en Allemagne, accélérer son expansion à l’international, en commençant par l’Europe, et poursuivre le développement technique de son outil. Pour accompagner cette croissance, Hublo mise sur le recrutement de 200 talents d’ici 2023.

La digitalisation des établissements de santé accélérée par la crise sanitaire Exacerbées par la crise du Covid-19, les difficultés de gestion du personnel et les absences imprévues sont devenues un enjeu majeur pour les établissements de santé ; l’absentéisme représentant en moyenne 10% des effectifs. Pour répondre aux besoins grandissants des hôpitaux, cliniques et EHPAD, Hublo propose un outil ergonomique et efficace pour gérer les remplacements et les recrutements de soignants en toute simplicité.

Concrètement, Hublo permet aux établissements de santé de se constituer un réseau avec leurs agents, salariés et vacataires, de poster leurs offres de missions de remplacement et de recruter le profil qui correspond le mieux à leurs besoins. Pour démultiplier la productivité de sa solution dans les établissements, l’entreprise a également mis en place un accompagnement personnalisé grâce à des chefs de projet, des tableaux de bord qui permettent de suivre l’évolution du réseau de remplaçants, et la possibilité de connecter Hublo avec les outils de gestion en place (logiciel de planning, de paie…).

“La solution Hublo simplifie le quotidien de nos équipes en clinique en facilitant l’accueil des vacataires au sein de nos établissements. Grâce à ce partenaire agile et à l’écoute de nos besoins, nous sommes en mesure de renforcer l’optimisation et la digitalisation des processus de gestion RH, pour une meilleure qualité de vie au travail de nos équipes et leur permettre ainsi de passer plus de temps auprès des patients” témoigne Emmanuel Dechirot, DRH d’ELSAN, leader de l’hospitalisation privée en France.

En mars 2020, en pleine pandémie et en accord avec sa mission de simplifier le quotidien des professionnels de santé, Hublo a mis à disposition des établissements de santé sa plateforme gracieusement. En créant l’opération #Renforts-Covid en partenariat avec 11 Agences Régionales de Santé, la société a fait appel à la solidarité des professionnels de santé. Résultat : plus de 60.000 professionnels volontaires ont été mobilisés en 2 mois pour soulager les 6.000 établissements de santé demandeurs de renforts.

Une croissance soutenue par des fonds engagés dans une démarche responsable

Hublo a déjà séduit 2 800 hôpitaux, cliniques et EHPAD, ainsi que 400 000 professionnels inscrits et actifs en France et en Allemagne. Plus de 7 000 missions de remplacement sont publiées chaque jour sur la plateforme. Cette utilisation massive témoigne d’excellents retours d’expérience : 94% des utilisateurs estiment gagner du temps grâce à la solution et 90% des établissements ont réduit leurs coûts de recrutement.

Depuis son lancement, l’entreprise fait preuve d’une grande efficacité capitalistique ; avec peu de financements, elle a enregistré une croissance de +80% de ses revenus et +130% de l’usage de sa plateforme. L’entrée à son capital des fonds Revaia et Acton Capital, fonds de growth ayant une véritable démarche d’investissement responsable, est en totale adéquation avec le développement maîtrisé et les enjeux sociaux de Hublo.

“La mission de Hublo, qui consiste à digitaliser les établissements de santé en s’attaquant à la question critique de la gestion des talents, est en adéquation forte avec nos valeurs et nos thèses d’investissement. Nous nous réjouissons d’accompagner cette équipe brillante dans cette nouvelle phase de développement, en France et à l’international” affirme Alice Albizzati, co-fondatrice de Revaia.

“L’Allemagne va manquer de 500 000 infirmiers d’ici 2035. La demande de soins dépasse déjà l’offre de main-d’œuvre, mettant les établissements de santé sous une pression croissante. Grâce à son outil de gestion des ressources humaines, Hublo permet aux hôpitaux de tirer parti de leur personnel existant tout en améliorant considérablement leur relation employeur-employé. En gagnant le cœur des professionnels de santé, Hublo est en train de créer la plus grande communauté de soignants en Europe. C’est d’ailleurs l’un des atouts phares de l’entreprise et de son succès. Nous sommes heureux d’accompagner l’équipe dans son expansion européenne, et notamment sur le marché allemand. En facilitant le quotidien des professionnels de santé, Hublo les aide à se concentrer sur leur mission principale : prendre soin de leurs patients” souligne Sebastian Wossagk, Managing Partners chez Acton Capital.

Une ambition internationale pour devenir le premier outil RH dans la santé

Ce tour de table de 22 millions d’euros va permettre à Hublo de maintenir sa position de leader en France et en Allemagne et de se développer à l’international, en commençant par l’Europe. L’entreprise ambitionne de se lancer dans 4 nouveaux pays européens ces 18 prochains mois.

Hublo va également poursuivre le développement de son outil et diversifier son offre afin de répondre aux attentes grandissantes des établissements de santé. La startup propose déjà des fonctionnalités additionnelles à la gestion des remplacements comme la gestion des contrats de travail, la signature électronique, les interfaces avec les logiciels de planning et de paie ou encore la mise en place d’une solution de rappel massive en cas de crise (Plan Blanc).

Pour soutenir son développement, Hublo mise sur le recrutement de 200 talents d’ici 2023 dans tous les départements de l’entreprise : développement technique et produit, commercial, gestion de projet, data, finance, RH, marketing…

“Nous sommes convaincus que l’amélioration du système de santé en Europe passe par une simplification du quotidien des professionnels de santé, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier et le soin. Notre mission chez Hublo est de développer et déployer les outils RH digitaux les plus simples et efficaces possibles pour ces professionnels. Nous construisons donc une équipe en France, en Allemagne, et bientôt ailleurs en Europe, pour accompagner l’accélération de cette transformation digitale. Nous ne sommes qu’au début de cette aventure et nous recrutons plusieurs centaines de talents qui partagent notre ambition” explique Antoine Loron, Président et co-fondateur de Hublo.