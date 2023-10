Elles sont près de 4 millions en France (25 millions en Europe), les petites entreprises sont le poumon de l’économie, mais accusent encore souvent un retard dans leur digitalisation.

Hakim Zerhouni (CEO de Hubflo et ex VP growth de la néobanque Shine) déclare : "L’offre actuelle de logiciels n’est que peu ou pas adaptée aux TPE, agences et artisans. Elles ne peuvent pas s’équiper de 15 logiciels différents ou d’un ERP usine à gaz et décident encore souvent de gérer sur des outils comme Excel."

Hubflo développe une solution “nouvelle génération” de gestion tout-en-un pour ces TPE. Un outil unique qui couvre tous les besoins de l’entrepreneur : facturation, CRM, projets, achats…

"La vraie innovation, c’est de proposer un tout-en-un qui soit extrêmement simple mais aussi flexible et modulable. Chaque TPE a des processus et un fonctionnement différent. Tout l’enjeu était donc de construire une plateforme qui s’adapte à l’entreprise et non l’inverse. Nous avons aussi bien des agences qui gèrent leur activité sur Hubflo que des artisans ou encore des professionnels de l’immobilier !"

Un démarrage sur les chapeaux de roue et une levée de fonds pour accélérer la commercialisation.

Lancée il y a quelques mois, Hubflo compte déjà +700 clients et annonce aujourd’hui une levée de 2M€ auprès de fonds de renom : Seedcamp (Revolut, Transferwise, Sorare…) et Hummingbird (Deliveroo, Kraken...).

La jeune pousse a également séduit Kima Ventures ainsi que de prestigieux Business Angels parmi lesquels Charles Songhurst (ex Directeur de la stratégie de Microsoft), Nicolas Reboud (fondateur de Shine) ou encore Michael Pennington (fondateur de Gumtree). "Nous sommes honorés d’avoir la confiance d’investisseurs européens de premier plan qui sauront nous accompagner pour créer un leader européen !"

La startup s’attaque à un marché colossal puisqu’elle cherche à se faire une place sur le marché des ERP/CRM.

Un déploiement international très précoce

L’entreprise qui compte aujourd’hui 10 collaborateurs basés en France va utiliser ces fonds pour accélérer la commercialisation mais surtout déployer très rapidement sa solution en Europe dès la fin d’année.

"En général, les startups passent quelques années en France avant d’aller à l’international, mais nous souhaitons le faire très rapidement pour que l’international soit ancré dans l’ADN de l’entreprise et du produit."

L’ambition est claire (et débordante !) : aider 1 million de petites entreprises à gérer et développer leur activité à horizon 2030.