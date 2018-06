Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Hub One dont l’objectif vise un chiffre d’affaires compris entre 200 et 300 millions d’euros d’ici cinq à huit ans. A travers cette opération de croissance externe, le groupe Hub One finalise son projet industriel cybersécurité basé sur 3 domaines : la formation, le conseil/audit, et les services managés.

Le rapprochement entre Hub One et Sysdream est né d’une vision commune d’apporter aux entreprises un haut niveau de sécurité, basée sur une offre de services unique et à forte valeur ajoutée, et de se positionner sur l’ensemble de la chaîne de valeur du marché de la cybersécurité : technique, organisationnel et humain.

Créée en 2004, Sysdream est un expert reconnu de la cybersécurité certifié PASSI [1], une certification délivrée par l’ANSSI - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information. L’entreprise connaît une forte croissance et a enregistré un chiffre d’affaires 2017 de 3,9 millions d’euros. Elle propose à des grands comptes, publics et privés, en France comme à l’international, une gamme de solutions axée sur l’audit des systèmes, la formation en sécurité informatique et le cyber-entrainement. Sysdream est à l’origine du développement de rendez-vous majeurs tels que Hack In Paris, une manifestation dédiée aux professionnels de la cybersécurité, et La Nuit du Hack, la plus grande convention annuelle dédiée au hacking éthique en France.

Les expertises rares et fortes de Sysdream viennent compléter le savoir-faire historique de Hub One en matière de sécurité périmétrique (réseau, firewall, LAN) issu du milieu aéroportuaire, et renforcent ainsi son activité cybersécurité. Ainsi, Hub One achève la mise en place de sa 3ème division stratégique dédiée à la Cybersécurité, tout en permettant à Sysdream de conserver ses spécificités, son expertise ainsi que ses équipes.

« Avec Sysdream, nous poursuivons la concrétisation de notre projet industriel cybersécurité entamée il y a plusieurs mois par la constitution d’une équipe dédiée ainsi que par la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs Hub One autour des enjeux de la cybersécurité », précise Guillaume de Lavallade, Directeur Général de Hub One. « Cette acquisition offre désormais tous les ingrédients à Hub One pour devenir un acteur complet de la cybersécurité. »

Pour Olivier Franchi, Président de Sysdream, « Ce rapprochement est une formidable opportunité pour nous de disposer de l’appui industriel de Hub One, filiale du Groupe ADP. Cela nous permettra d’accélérer le développement de nos activités, tout en nous garantissant une autonomie et une indépendance face aux constructeurs et aux éditeurs présents sur le marché très concurrentiel de la cybersécurité ».

Enfin Edward Arkwright, Directeur Général Exécutif du Groupe ADP et Président de Hub One déclare : « L’acquisition de Sysdream s’inscrit dans notre forte dynamique industrielle et renforce notre position et nos compétences dans le domaine de la cybersécurité où les enjeux sont cruciaux aussi bien en France qu’à l’international, et notamment dans nos activités aéroportuaires ».