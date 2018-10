Ce tour de table va lui permettre de développer sa marque Focus, un nouvel acteur spécialiste de la colocation d’entreprises. Une activité menée depuis déjà 2 ans et qui, grâce à cette levée, bénéficiera d’un beau tremplin.

Focus est une offre inédite sur le marché de l’immobilier qui s’adresse principalement aux TPE, PME et startups en leur offrant une gamme de services ultra-flexible et à mi-chemin entre le bureau traditionnel et les nouveaux espaces de travail pensés autour du collaborateur.

Le pari de Focus ? Dans les 10 années à venir, les baux commerciaux 3/6/9 deviendront une exception pour les surfaces de moins de 1 000 mètres carrés. L’ambition de Focus est de devenir LA solution alternative pour toutes les entreprises recherchant ce type de surface.

Focus propose une offre unique de colocation d’entreprises organisée sur le modèle du "coliving", entre bureaux privatifs et espaces de vie partagés. Focus permet donc aux équipes de 2 à 100 personnes (TPE, PME, Startups, équipes projets et antennes régionales de grands groupes) de bénéficier bureaux fermés, tout équipés et clefs-en-main avec un large panel de services additionnels dédiés au bien-être et à la collaboration : un accès illimité aux parties communes (casiers de rangements, coin café, espace détente, phone box, salles de réunions), la mise à disposition d’une messagerie communautaire interne, la connexion à un chatbot pour la e-réservation de matériel en temps réel et la possibilité de faire appel à un service de conciergerie sur-mesure (pressing, paniers du marché, démarches administratives, abonnements divers aux transports, à une salle de sport...)

Focus, un nouvel acteur des tiers-lieux présent dans les grandes Métropoles de province

Brieuc Oger explique ce qui a motivé le lancement de Focus : « Notre ambition est d’offrir aux petites entreprises la même qualité de service au bureau que dans un grand groupe.

Aujourd’hui, grâce à Focus, un chef d’entreprise n’est plus obligé de passer son weekend chez Ikea à l’arrivée d’un nouveau collaborateur ou de réparer sa photocopieuse le soir... Nous lui offrons du service avec un interlocuteur unique qui gère son office management. Nos clients viennent s’installer pendant plusieurs années dans nos espaces en étant séduits tant par la flexibilité que pour l’aspect clé-en-main et tout équipé de l’offre.

Pour eux, tout est simple : une seule facture, un seul interlocuteur et un ensemble de service agrégés qui ne leur seraient pas accessibles dans des conditions classiques de solution immobilière. Et, cerise sur le gâteau : ils partagent leur bureau avec d’autres entrepreneurs dans un espace de convivialité qui peut créer d’éventuelles synergies. Bien sûr, le tout est accessible pour des budgets raisonnables. Nos tarifs se positionnement 40% plus bas que les prix du marché. »

Cette offre Focus a convaincu petites et grandes entreprises : Mon Docteur, Parrot, et même le Crédit Agricole ainsi que l’assureur APICIL...

Un développement rapide prévu à Lyon et dans les grandes Métropoles

Le fer de lance de Focus est la ville de Lyon, ville de naissance de la start-up Hub-Grade. Quatre espaces y existent déjà, offrant près de 2 000 mètres carrés d’espaces administrés en colocation d’entreprises dans les quartiers de Vaise « Studio 9 », de Gerland « Le 174 » et au sein de la Techlid « L’étang ».

Un nouvel espace ouvrira ses portes dans les prochaines semaines à Lyon, quartier Saxe-Gambetta « Focus Gambetta » pour 750 mètres carrés de plateau supplémentaires.

Focus administre également un espace de 1 000 mètres carrés dans le cadre d’un partenariat avec le célèbre équipementier Babolat, situé sur les bords de Saône, au sein de son siège lyonnais.

En 2019 Focus proposera de nouveaux espaces dans les villes de Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux et Toulouse.

Focus ambitionne de devenir l’acteur incontournable de la colocation d’entreprises. Focus a généré 800 000 euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2017-2018 et devrait rapporter entre 4 et 5 millions d’euros d’ici 2020. Brieuc Oger compte à ce jour 14 personnes à ses côtés mais envisage un recrutement d’une dizaine profils supplémentaires pour appuyer le déploiement de Focus sur le territoire en 2019.