House of HR annonce la conclusion officielle de son accord avec Bain Capital Private Equity, faisant de ce dernier son actionnaire majoritaire avec une participation de 55%. La première acquisition de House of HR sous l’aile de Bain Capital est la société néerlandaise Agium, spécialisée dans la finance. House of HR a également signé une promesse d’acquisition de la société française ABMI, spécialisée dans les services de conseil et d’ingénierie. Avec 16 acquisitions réalisées en 2022, House of HR concrétise son ambition de se développer encore plus dans le domaine du recrutement spécialisé et des solutions numériques. Rika Coppens, PDG de House of HR : "Compte tenu du degré de spécialisation de House of HR et de notre concentration sur les profils rares à forte demande, nous pouvons maintenir notre ambition de croissance."

House of HR a annoncé en mai son accord d’achat d’actions avec Bain Capital Private Equity pour l’acquisition d’une participation de 55% dans la société. Depuis le 4 novembre 2022, l’opération est officielle, faisant de Bain Capital Private Equity l’actionnaire majoritaire de House of HR. Grâce à ce nouveau partenariat stratégique, House of HR sera en mesure d’étendre sa plateforme unique à de nouveaux marchés et d’augmenter ses investissements numériques.

Cette opération constitue le plus grand rachat jamais réalisé par un fonds d’investissement en capital en Belgique. Avec ce rachat, House Of HR compte désormais près de 600 actionnaires salariés. Par ailleurs, l’entreprise annonce également l’acquisition d’Agium (Pays-Bas) et la signature d’une promesse d’acquisition d’ABMI (France), ce qui renforce la confiance de Bain Capital dans sa stratégie d’acquisition de House of HR. Avec ces dernières nouvelles, House of HR aura réalisé 16 acquisitions en 2022.

Nouvel investissement dans la finance aux Pays-Bas

La société néerlandaise Agium a été acquise par Redmore (filiale de House of HR spécialisée dans les services de gestion du risque, de la technologie, des affaires, du droit et de la finance pour les prestataires de services financiers, les fournisseurs de services aux entreprises et les gouvernements). Fondée en 2002 par Stephan Persoon et Robbert van Adrichem, Agium constitue une extension des services financiers de Redmore, spécialisé dans la finance et le contrôle financier, les services de recrutement et la transformation de la finance.

Avec un chiffre d’affaires de 19,3 millions d’euros en 2021, et 190 employés dont 165 consultants, Agium (dont le siège est situé à Delft) est entré dans le groupe House of HR début octobre. Edwin van den Elst, PDG de Redmore : "Agium investit depuis 20 ans dans son personnel et ses clients et est réputé pour la qualité de ses prestations. Les services d’Agium constituent également un excellent complément au portefeuille de Redmore. Nous avons déjà beaucoup de connaissances dans le domaine de la finance et de l’optimisation des processus d’affaires. Avec l’arrivée d’Agium, nous étendons ces services à de nouveaux secteurs. Le groupe Redmore compte désormais six labels. Cela fait de nous un acteur encore plus important sur le marché néerlandais. Agium s’est révélé être le partenaire idéal pour nous aider à nous développer dans les années à venir."

Robbert van Adrichem et Stephan Persoon, directeurs d’Agium : "En rejoignant Redmore, nos consultants auront l’opportunité de travailler avec des clients encore plus grands et plus complexes, contribuant ainsi à leurs ambitions. Grâce à la plateforme de House of HR, nous espérons pouvoir servir encore mieux nos clients et atteindre plus rapidement nos objectifs de croissance. Nous sommes impatients de travailler au sein du groupe House of HR".

Une présence plus importante sur le marché français de l’ingénierie et du conseil

L’offre de House of HR visant à acquérir la société française ABMI a été soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et devrait être conclue au quatrième trimestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles. A la conclusion de cette transaction, la société française ABMI formera un partenariat étroit via une holding commune avec Abylsen, le groupe français d’ingénierie spécialisé dans les services de l’industrie, du numérique et des sciences de la vie, faisant partie de House of HR depuis 2015.

Fondée en 1984, ABMI est présente en France et en Belgique et compte 750 collaborateurs, dont 650 consultants. C’est un groupe de conseil et de services d’ingénierie avec une expertise multi-niches et engagé sur 3 segments d’ingénierie : la conception et industrialisation de produits, les procédés industriels et les installations industrielles (infrastructures nucléaires et ferroviaires). En 2021, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. Auparavant, ABMI était détenue majoritairement par Omnes Capital. La nouvelle holding serait dirigée par Florian Massaux en tant que PDG et Vincent Coent en tant que directeur général.

Tous deux resteront en place en tant que PDG d’Abylsen et d’ABMI respectivement. Vincent Coent, PDG d’ABMI : "Bénéficier du soutien d’un groupe international déjà très bien implanté ne peut être qu’un avantage pour nous. Cette nouvelle exploration commune est très prometteuse pour nos employés, leur montée en compétences et donc par extension pour nos clients."

Florian Massaux, PDG d’Abylsen : " Le rapprochement d’Abylsen et d’ABMI est avant tout la collaboration de deux cultures entrepreneuriales qui ont vu dans leur rapprochement un fort potentiel de développement, d’innovation et d’expertise. Ces perspectives nourrissent l’envie mutuelle de joindre nos équipes, leur enthousiasme et leur énergie pour faire avancer toujours plus loin notre ambition commune de devenir leader européen".

Retour sur une année 2022 fructueuse

En 2022, House of HR a réalisé 16 acquisitions et a fait l’objet de la plus grande acquisition d’investissement en capital de l’histoire belge. Ce faisant, House of HR concrétise son ambition de se développer encore davantage dans le domaine du recrutement spécialisé et de niche et des solutions numériques. Le fil conducteur de ces acquisitions, et des précédentes également, est que House of HR soutient chacune de ses PowerHouses pour qu’elles poursuivent leur propre ambition de croissance et maintiennent ainsi en vie l’esprit d’entreprise qui fait la réputation de House of HR.

Rika Coppens, CEO de House of HR : "Le fait d’être racheté par l’un des plus grands fonds d’investissement privés au monde et de conclure 16 acquisitions la même année a été un véritable défi pour nos équipes, mais avec l’arrivée de Bain Capital, il n’y avait aucune raison de ralentir notre croissance. Nous sommes très heureux de voir que nous continuons à étendre notre présence en France avec la convergence entre ABMI et Abylsen et, plus tôt cette année, avec l’acquisition de la plateforme de travail étudiant en ligne StaffMe. Redmore s’étend avec Agium, l’une des entreprises à la croissance la plus rapide aux Pays-Bas. L’année prochaine s’annonce difficile, mais nous avons bon espoir qu’avec le dynamisme et l’ambition de chacune de nos centrales, nous pourrons maintenir notre stratégie de croissance. Chaque crise s’accompagne également d’opportunités".