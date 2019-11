Créée en 2015, par Antoine de Bouchony et Laurent Lapouille, Dirigeants et Fondateurs du Groupe Honotel, Hôtel Investissement Capital est une société de gestion (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP-15000008) installée à Paris qui développe et gère des Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) 100% dédiés à la prise de participation dans des sociétés hôtelières et d’hébergement marchand non cotées.

Après la clôture de la phase d’investissement du premier fonds professionnel de capital investissement (FPCI) de 38M€ baptisé « Hôtel Patrimoine » en juillet dernier, Hôtel Investissement Capital clôt la phase de levée de fonds de son second fonds d’investissement « Cap Hospitality » à 90M€.

Comme avec son prédécesseur, Hôtel Investissement Capital a pour objectif d’investir l’intégralité du fonds sous un horizon de 12 à 18 mois.

Ce nouveau véhicule s’oriente principalement vers des actifs en zones d’activités urbaines notamment vers les principales métropoles touristiques et d’affaires en France et en Europe. Son développement se tournera vers d’autres types d’hébergements comme des hostels, du co-living, ou encore des appartements.

Outre la capacité de développer des opérations d’investissement, le Groupe Honotel réalise également le monitoring des opérations afin d’assurer la création de valeur pour les investisseurs institutionnels.

Le groupe couvre ainsi toute la chaîne de valeur de l’immobilier hôtelier avec aujourd’hui 700 millions d’euros d’actifs, la gérance de 36 établissements et 1 900 chambres, et la réalisation de 100 investissements et désinvestissements depuis 2001.

« Avec cette seconde levée de fonds, nous voulons conquérir de nouveaux territoires en Europe dans des pays où nous avons des repères comme l’Allemagne, développer des produits d’hébergement commerciaux novateurs et prendre position dans des zones géographiques françaises secondaires. » indique Antoine de Bouchony, Fondateur de Hotel Investissement Capital et Dirigeant Fondateur du Groupe Honotel.