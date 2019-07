Lancée en 2016, HostnFly propose à ses clients un service tout-en-un de gestion de location de leur logement à partir de deux nuits d’absence et leur assure 30% de revenus en plus en moyenne qu’une location Airbnb. De la prise de photos et la création des annonces, à la remise des clés, en passant par la sélection et communication avec les voyageurs et les tâches logistiques, HostnFly offre un service intégral à ses clients.

Il s’agit de la levée de fonds la plus importante réalisée par un acteur français sur ce marché et la deuxième plus importante au niveau européen. Les 9 millions d’euros fraîchement ajoutés à son capital devraient lui permettre d’accélérer le développement de ses services grâce à 4 leviers :

L’optimisation constante de sa technologie

Le développement de ses marchés existants en France

Son déploiement sur de nouveaux marchés Européens

Le renforcement de ses équipes, avec pour objectif de de tripler sa taille en un an

Alors que le secteur de la conciergerie des logements est en pleine consolidation, HostnFly compte prendre la place de leader en Europe avec la gestion de plus de 10 000 logements d’ici deux ans (vs 3 000 aujourd’hui).

Si l’occasion se présente, HostnFly pourrait racheter des acteurs positionnés sur le même marché qu’eux.