Parmi les Business Angels présents sur cette levée, on trouve Michel Larroche, président du groupe Materne Mont-Blanc, Frédéric Trinel, co-fondateur de la licorne française Ecovadis, Stanislas Llurens, co-fondateur et CEO d’auto-école.net ou Grégory Rulquin, président et CEO de Nancy Cheval. Horse Republic avait bouclé un premier tour de financement (« seed round ») auprès des mêmes Business Angels en 2018 pour réaliser son POC.

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à la start-up d’accélérer sa croissance en déployant la deuxième version de son application, disponible depuis le 7 septembre 2021. Horse Republic va poursuivre ses investissements dans la personnalisation de l’offre, renforcer ses équipes Tech & Produit et Customer Success notamment.

Horse Republic est une innovation française conçue pour être le « tout-en-1 » numérique de l’équitation. Elle centralise toutes les informations utiles aux passionné(e)s de chevaux, dans un concentré de technologie. Elle regroupe les avis des cavalier(e)s, offre des services dédiés à la compétition, permet la recherche d’une écurie ou d’un club à proximité afin d’y mettre son cheval, d’en trouver un dont s’occuper ou de faire simplement une balade.

Les services de base sont gratuits. L’abonnement payant PREMIUM permet de débloquer des fonctionnalités et de profiter d’avantages et contenus particuliers.

« Horse Republic, c’est la force du contenu communautaire au service de l’information des cavaliers. L’équipe est expérimentée et passionnée, et a de fortes ambitions internationales pour développer un marché où il y a tout à faire ! » indique Frédéric Trinel, co-fondateur de Ecovadis.

« Le POC lancé il y a deux ans a prouvé la pertinence de la solution Horse Republic, et sa fondatrice Florence Amalou continue de prouver chaque jour que ce sont l’expertise et la personnalité qui sont clés dans la réussite de notre développement. » ajoute Michel Larroche, président du groupe Materne Mont-Blanc & associé historique de Horse Republic.