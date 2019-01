Vivacom, créée par Olivier Tierny en 2000, s’est développée dans la région Hauts-de-France avec des clients fidèles tels que Kiabi, Nocibé, Le LOSC, AG2R, Boulanger, Decathlon, Banque Populaire du Nord, Flunch… en leur organisant des conventions d’entreprises, des programmes de communication internes ou grand public. L’ancrage régional fort, la singularité et la richesse de son collectif ont permis à l’agence de fidéliser ses clients dans une relation de confiance mutuelle.

Ce rapprochement permet à Vivacom d’intégrer deux expertises complémentaires : le voyage et le design graphique... Et permettra à Sagarmatha de déployer sa mission « Start with People » sur 3 territoires : Lyon, Paris et Lille.

Vivacom a réalisé en 2018 un chiffre d’affaire de 4 M€ et une marge de 1,2 M€ pour un effectif de 10 personnes.

Sagarmatha, qui a rejoint le groupe en 2001, est une agence conseil et d’événements, spécialisée en communication interne, conduite du changement et dynamisation des publics internes, elle compte 60 collaborateurs….

Sagarmatha est déjà implantée à Paris et Lyon avec un succès reconnu par de grandes entreprises françaises régionales, nationales ou internationales. Le projet est de profiter de l’ancrage nordiste de Vivacom pour développer ce réseau proche de ses clients, entreprises et collectivités, et des hommes qui les composent. Les 4 managers actuels de Sagarmatha deviendront également les dirigeants de Vivacom et, accompagnés par Olivier Tierny, prendront en charge son développement et l’intégration des équipes Lilloises au sein du groupe pour développer toutes les synergies commerciales et opérationnelles.