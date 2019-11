Le 30 octobre dernier, le Journal Officiel publiait la mesure relative au rehaussement du plafond de collecte des conseillers en investissement participatif (CIP) à 8 millions d’euros, au lieu de 2,5. Le lendemain même, Homunity était la première plateforme française de financement participatif spécialisée dans l’immobilier à proposer un projet au-delà du seuil en vigueur.

En seulement 20 jours, le programme Bois Sénart - une opération d’achat / revente d’une galerie commerciale dans le région Sénart, en Île-de-France – a collecté 4,4 millions d’euros pour un horizon court terme (6 mois) et un rendement prévisionnel annuel de 9 %* pour la communauté d’investisseurs.

Ces fonds, levés en un temps record, démontrent l’intérêt des investisseurs pour ce type de placement, en dépit du montant de collecte parfois élevé. Ces derniers ont conscience que le relèvement du seuil de collecte se traduit par un accompagnement de promoteurs plus expérimentés sur les opérations de promotion (résidentielle ou tertiaire), dotés d’un rayonnement important (régional voire national) et d’une organisation structurelle et/ou financière (certains sont cotés en bourse) plus conséquente.

En relevant ce nouveau défi, Homunity conforte sa position de leader sur le marché du crowdfunding immobilier et sa capacité à accompagner les plus grands promoteurs aux besoins de financement plus importants. Côté investisseurs, la plateforme leur offre désormais l’opportunité de diversifier le degré de risques de leurs investissements via le financement d’opérateurs aguerris.

A la fin de l’année, Homunity devrait franchir les 100 millions d’euros levés depuis sa création.