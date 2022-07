Ce partenariat permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer les SCPI PFO2 et PF Grand Paris, toutes deux labélisées ISR, gérées par PERIAL Asset Management.

Plébiscitée depuis de nombreuses années par les « investisseurs-épargnants », la « pierre-papier » est aujourd’hui devenue l’un des placements préférés des Français. En effet, 7,4 milliards d’euros ont été investis dans les SCPI en 2021. Le montant de la collecte continue la progression entamée il y a déjà plusieurs années, illustrant le succès et l’intérêt porté à cette classe d’actifs qui a connu un rendement de 4,45 % [1] en 2021.

Désormais, Homunity Patrimoine intègre à son offre deux SCPI labelisées ISR gérées par la société de gestion PERIAL Asset Management : PFO2 et PF Grand Paris. À ce jour, PERIAL Asset Management gère un patrimoine immobilier de plus de 5,4 milliards d’euros.1,17 milliard d’euros sont sous gestion à travers la SCPI PF Grand Paris et 2,72 milliards d’euros à travers la SCPI PFO2. Par ailleurs, la SCPI PF Grand Paris compte plus de 400 locataires du parc immobilier sous. La SCPI PFO2 compte, quant à elle, plus de 500 locataires. Pionnier sur les enjeux ESG, PERIAL Asset Management place le développement durable au centre de sa stratégie de gestion immobilière depuis plus de dix ans. « PERIAL Asset management est proche des préoccupations de ses partenaires distributeurs par nature. La signature de cette convention avec Homunity Patrimoine s’inscrit dans cette logique de collaboration de proximité et nous nous réjouissons de la richesse de nos échanges actuels et à venir » commente Laetitia Bernier, Directrice Commerciale et Marketing du groupe PERIAL.

En s’entourant de partenaires comme PERIAL Asset Management pour poursuivre le développement de son offre « pierre-papier », la plateforme Homunity.com entend répondre à la demande croissante de ses investisseurs et renforcer sa position sur le marché.

Ce partenariat commercial s’inscrit dans la poursuite du développement d’Homunity.com et permettra de renforcer son offre auprès des investisseurs. « Nous sommes très heureux de signer ce nouveau partenariat qui s’inscrit dans une stratégie d’expansion de l’offre d’Homunity Patrimoine et qui permet de mettre en avant des opportunités de placement en corrélation avec les grands enjeux écologiques de l’immobilier actuel » souligne Quentin Romet, co-fondateur d’Homunity.com.